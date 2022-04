King Kong : une célèbre actrice jugée "trop laide" pour jouer dans le film de 1976

En 1976, John Guillermin s'attaque à la réadaptation de "King Kong" ! Le film met en lumière Jessica Lange qui a obtenu le rôle face à une actrice bien connue aujourd'hui, mais jugée trop "laide" à l'époque par le producteur.

King Kong : une réadaptation de John Guillermin

Sorti en 1976, King Kong a été réalisé par John Guillermin et produit par Dino De Laurentiis. La réadaptation du film de 1933 revient sur l'histoire du gorille géant. Malgré une mauvaise réputation, le film a en réalité connu un succès commercial important.

À la recherche de l'île du crâne qui est supposée avoir un gisement de pétrole, l'entreprise Petrox envoie l'un de leurs employés. Un scientifique, persuadé de l'existence d'un monstre, s'infiltre dans l'équipe qui finira par également recueillir une naufragée, Dwan. Après une rencontre tendue avec des indigènes, ils vont finalement capturer Kong et le ramener à New York. Le monstre qui a jeté son dévolu sur Dwan, s'échappe à la poursuite de la jeune femme en semant destruction et chaos sur son passage.

Meryl Streep : "trop laide"

Si depuis le film a connu plusieurs réadaptations, la version de 1976 a permis de révéler Jessica Lange. Pourtant à l'époque, une autre actrice bien connue du public a tenté d'obtenir le rôle : Meryl Streep. Mais si aujourd'hui l'actrice dispose d'une solide réputation, cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 70, la jeune actrice n'était pas encore aussi célèbre.

Alors débutante, Meryl Streep est présentée à Dino De Laurentiis, producteur de King Kong, par son fils qui l'avait vue jouer dans une pièce de théâtre. Désireuse d'incarner Dwan, l'actrice, depuis oscarisée, se présente alors au casting. Une rencontre humiliante mais également mémorable puisqu'en apercevant l'actrice le réalisateur se serait alors exclamé en italien : "Pourquoi m'as-tu ramené cette vilaine chose ?". Malheureusement pour lui, Meryl Streep maîtrise parfaitement l'italien et n'a pas sa langue dans sa poche. Aussi, l'actrice ne s'est pas privée de répondre : "Je suis désolée de ne pas être assez belle pour King Kong" avant de quitter la salle.

Aujourd'hui Meryl Streep n'a plus rien à prouver ! Comptabilisant 3 Oscars, 9 Golden Globes, 2 BAFTA et plus d'une vingtaine de nominations pour différentes récompenses américaines et internationales, elle est l'interprète la plus nommée de l'histoire des Oscars, hommes et femmes confondus. Il en est de même pour les Golden Globes où elle cumule 30 nominations.