King Richard : Jon Bernthal en coach de Serena Williams

L’ascension des sœurs Williams et le rôle de leur père dans la construction de leur carrière seront dépeints dans le film « King Richard », mené par Will Smith dans le rôle principal. Jon Bernthal rejoint le casting pour entraîner les futures championnes sur le court.

Serena et Venus Williams ne sont pas arrivées à ce si haut niveau par hasard. Leur père, Richard, a vu en elles un potentiel fou, qu’il ne voulait pas garder inexploité. Depuis leur enfance, dans les quartiers de Compton, elles ont été élevées à la dure avec des entraînements et des méthodes de travail exigeants. Si lui n’a pas eu une vie couronnée de succès, il veut faire de ses filles des championnes, et gagner au travers d’elles.

Richard Williams n’a pas été le seul à compter dans leur progression. Il passa un accord avec le coach Rick Macci pour qu’il les rende encore plus fortes. On parle là d’une pointure dans son domaine, qui a travaillé avec Maria Sharapova ou Andy Roddick. Lorsqu’il rencontre les sœurs alors qu’elles n’ont que 10 ans, il voit qu’il peut faire quelque chose de grand s’il les cadre. Pendant des années il travailla avec elles sur les courts de tennis pour faire éclater tout leur talent.

Jon Bernthal vient en aide à Will Smith dans King Richard

Une majeure partie du casting de King Richard a déjà pris forme, avec Will Smith dans le rôle du père, Aunjanue Ellis pour incarner sa femme puis Saniyya Sidney et Demi Singleton respectivement en Venus et Serena. Deadline rapporte que Jon Bernthal est en discussion pour rejoindre le projet. En cas de deal, il deviendrait le fameux Rick Macci qu’on a évoqué plus haut. L’acteur a éclaté en Shane dans The Walking Dead, voyant par la suite sa carrière faire un grand pas en avant. Il était dernièrement à l’affiche de Le Mans 66, et a quelques projets excitants sur le feu. Il tournera pour Taylor Sheridan dans Those Who Wish Me Dead et participera à The Many Saints of Newark, prequel de la série culte Les Soprano.

King Richard sera dirigé par Reinaldo Marcus Green, un réalisateur qu’on ne connaît pas encore et qui peut s’offrir une belle carte de visite avec ce film. La Warner espère pouvoir le sortir le 25 novembre prochain sur les écrans américains – aucune date n’est donnée pour la France. Le studio doit espérer, dans un coin de sa tête, filer aux Oscars 2021 avec ce biopic.