King Richard : Liev Schreiber rejoint Will Smith

Le casting déjà bien avancé du film « King Richard », centré sur le père des tenniswomans Venus et Serena Williams, s’étoffe. Liev Shreiber a signé pour le projet, tout comme Susie Abromeit.

Prévu pour cette année, King Richard sera un biopic sur Richard Williams, le père des deux joueuses de tennis américaines (Serena et Venus) ayant remporté de nombreux trophées au cours de leur carrière. Il sera réalisé par le jeune Reinaldo Marcus Green, sur un scénario de Zach Baylin, récemment engagé pour écrire le futur Creed III.

Après avoir étudié le tennis par ses propres moyens, lorsque ses filles ont eu quatre ans, et alors qu’il n’avait encore aucune expérience professionnelle dans le sport, il a mis au point un plan de 78 pages, afin de préparer les deux sœurs à devenir des futures championnes de tennis. Malgré son inexpérience, sa stratégie a été plus que payante puisque Venus et Serena sont devenues depuis deux des plus grandes joueuses de l’histoire de leur sport.

Un casting désormais presque complet

On savait déjà que Will Smith incarnerait le personnage principal du film et qu’Aunjanue Ellis, vue notamment dans les séries Mentalist et Quantico, serait Brandi, la mère des deux sœurs. Saniyya Sidney, apparue dans Les Figures de l’ombre, et Demi Singleton, vue dans Godfather of Harlem, avaient quant à elle été castées pour jouer Venus et Serena. Jon Bernthal avait également été annoncé dans la peau du coach Rick Macci, l’un des entraîneurs de Maria Sharapova et des sœurs Williams.

Alors que le casting était donc déjà bien avancé, deux nouveaux noms viennent d’être attachés au projet. Liev Schreiber et Susie Abromeit rejoignent ainsi l’acteur révélé par Le prince de Bel-Air et le reste de la distribution.

Schreiber, prochainement à l’affiche de The French Dispatch, de Wes Anderson, incarnera l’entraîneur de tennis Paul Cohen. Celui-ci, après avoir entraîné des légendes comme Paul McEnroe et Pete Sampras, a aidé Richard à former les deux sœurs.

Susie Abromeit, apparue notamment dans la série Marvel Jessica Jones et Chicago Med, interprétera Robin Finn, journaliste au New York Times qui a écrit de nombreux articles sur les deux joueuses.

La distribution de King Richard est donc désormais bien avancée, puisque la plupart des principaux rôles ont été attribués. Prévu pour cette année, on ne sait pas encore quand nous pourront découvrir le film puisqu’il n’a pas de date de sortie.