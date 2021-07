King Richard : Will Smith devient le père de Venus et Serena Williams dans le trailer

Comment crée-t-on deux machines à remporter des titres ? C'est ce que l'on va découvrir dans "King Richard", le biopic porté par Will Smith sur le père de Venus et Serena Williams, les sœurs qui sont devenues des joueuses de tennis de très haut niveaux.

Les origines des sœurs Williams

Les sportifs de haut rang n'atteignent pas des sommets sans faire certains sacrifices. Les exemples pullulent dans différentes disciplines et ce fut le cas avec les sœurs Williams. Les deux tenniswomen ont remporté, en cumulé, plus de 60 titres du Grand Chelem (simple, double et double mixte). On considère même Serena comme l'une des plus grandes joueuses de ce sport. Des véritables machines de guerre, qui ont été modelées pour tout emporter sur leur passage. C'est justement de la création de ces athlètes qu'il va être question dans King Richard.

King Richard ©Warner Bros.

Le titre du film réalisé par Reinaldo Marcus Green fait référence à leur père, Richard Williams. L'homme ne leur a pas fait de cadeau mais s'est assuré qu'elles marquent le monde du tennis de leur empreinte. Le public a conscience de leur renommée mais il sait moins comment elles sont arrivées à un tel niveau. Richard est le principal artisan de cette réussite. Dès l'âge de 4 ans et demi, les filles s'entraînent activement, jusqu'à jouer sous la pluie. L'homme était tellement obstiné par leur réussite qu'il a pondu un plan de carrière de 78 pages avant même que Serena et Venus soient nées. C'est dire à quel point il rêvait de cette réussite.

Will Smith et King Richard en route pour les Oscars ?

King Richard va donc raconter l'histoire d'un père qui s'est battu contre les préjugés et les récalcitrants pour créer ces sportives de haut niveau. Dans le rôle principal, on retrouve Will Smith et c'est lui qui attire toute l'attention dans la première bande-annonce révélée par Warner. Il donne la réplique à Saniyya Sidney et Demi Singleton en Venus et Serena.

Ce biopic a l'air assez classique sur la forme, avec sa belle success story ponctuée de sacrifices et d'obstacles. On sent également que le film veut revêtir un petit discours féministe, en montrant que deux jeunes filles afro-américaines peuvent réussir et devenir des symboles pour les autres. La bande-annonce est emballée à l'américaine, avec des répliques fortes, de l'émotion et une certaine énergie. C'est efficace, disons-le, et King Richard a l'air bien parti pour s'incruster dans la course aux prochains Oscars. Le long-métrage arrive le 1er décembre dans les salles françaises.