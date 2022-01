Kingsman Le Cercle d’or : la scène de sexe a mis Taron Egerton très mal à l’aise

Dans "Kingsman : Le Cercle d’or", Eggsy doit déposer un implant dans le corps de Clara, incarnée par Poppy Delevingne, au cours d’une scène osée. Un moment que Taron Egerton redoutait de tourner…

Kingsman Le Cercle d’or : l’agence s’exporte

Après sa formation musclée et un affrontement avec le terrible milliardaire Richmond Valentine, Eggsy (Taron Egerton) est un espion aguerri lorsque Kingsman : Le Cercle d’or débute. Il ne l’est cependant pas suffisamment pour déjouer l’attaque de la redoutable trafiquante Poppy Adams (Julianne Moore), qui décime presque intégralement l’agence londonienne.

Uniques rescapés de ce massacre, Eggsy et Merlin (Mark Strong) noient leur chagrin dans une bouteille de whisky. Ils découvrent alors l’existence de Statesman, une organisation secrète basée dans le Kentucky et ayant une fabrique d’alcool pour couverture. Ils décident de traverser l’Atlantique afin de trouver de l’aide chez leurs confrères américains.

À leur arrivée, ils sont brutalement accueillis par Tequila (Channing Tatum), et font ensuite connaissance avec ses collègues Ginger (Halle Berry) et Whiskey (Pedro Pascal), ainsi que leur patron Champagne (Jeff Bridges). Eggsy et Merlin apprennent surtout que Harry (Colin Firth) a survécu grâce aux agents de Statesman, mais qu’il n’a plus aucun souvenir de son passé en tant que Kingsman. Son ancien élève va donc l’aider à retrouver la mémoire, tout en se lançant à la recherche de Poppy. Réclamant la fin de l’illégalité des drogues, la dirigeante du cartel Le Cercle d’or menace d’anéantir une partie de l’humanité après avoir dissimulé une toxine mortelle dans ses produits.

Kingsman : Le Cercle d'or © 20th Century Studios

Elton John, Sophie Cookson, Emily Watson et Bruce Greenwood complètent la distribution de la suite de Kingsman : Services secrets, toujours orchestrée par Matthew Vaughn. Le réalisateur a depuis continué d’explorer cet univers avec The King’s Man, préquel centré sur la création de l’agence pendant la Première Guerre mondiale.

Le malaise pour Taron Egerton

Si l’effet de surprise n’est plus là, Kingsman : Le Cercle d’or continue de singer les films d’espionnage avec l’irrévérence qui caractérisait le premier volet. Matthew Vaughn joue avec les codes du genre en insufflant un ton grivois à son long-métrage, notamment lors de la séquence au festival de Glastonbury. Accompagné de Whiskey, Eggsy se rend à l’événement pour retrouver Clara Von Gluckfberg (Poppy Delevingne), la petite amie de Charlie (Edward Holcroft), ancienne recrue de Kingsman travaillant désormais pour Le Cercle d’or.

Pour coincer ce dernier, Eggsy doit équiper Clara d'un implant permettant de la localiser. Problème : cet implant doit être en contact avec les muqueuses de la jeune femme pour fonctionner, sans qu’elle ne s’en rende compte. L’agent secret met donc en péril le couple qu’il forme avec la princesse Tilde (Hanna Alström), n’ayant d’autre choix que de coucher avec Clara.

Une scène particulièrement compliquée pour Taron Egerton, en partie parce qu’elle lui a rappelé la séquence controversée qui venait clore Kingsman : Services secrets, où Eggsy rejoint la princesse dans sa cellule après l’affrontement final. Interrogé par Screenrant en 2017, l’acteur confie :

J’étais anxieux à propos de cette scène. Pour le plan du premier film, j’étais tellement anxieux avant que nous le fassions et Matthew ne m’avait pas dit que je ne serais pas réellement dans le plan. (…) Il adoptait mon point de vue. Mais dans celui-ci, je suis dans le plan et j’ai donc dit à Matthew : 'Je ne suis pas à l’aise à l’idée de faire ça'.

Taron Egerton n’apparaît cependant pas sur le plan le plus délicat de la scène en question, tourné avec James Cook, le compagnon de Poppy Delevingne. Le comédien ajoute :

Ce n’est pas ma main, c’est celle du mari de Poppy. Il a sauvé le monde.

Matthew Vaughn et Jane Goldman défendent la scène

Face aux réactions outrées sur la blague finale graveleuse du premier opus, les scénaristes Matthew Vaughn et Jane Goldman décident de construire une relation solide entre Eggsy et Tilde dans Kingsman : Le Cercle d’or. Cette histoire d’amour leur permet une nouvelle fois de prendre à contre-pied les stéréotypes du genre, dont ceux de la licence James Bond, comme l’explique Jane Goldman auprès de GQ :

Eggsy n’est pas un misogyne. C’est un jeune homme exemplaire qui n’aime pas les coucheries comme les espions sont censés les aimer, mais qui veut une véritable relation.

C’est dans ce contexte que la séquence avec Clara n’est pas gratuite d’après les scénaristes. En plus de se moquer des clichés, elle met Eggsy face à un véritable dilemme moral, et ne se focalise pas sur le plaisir masculin. Jane Goldman ajoute :

C’était vraiment important pour moi qu’elle soit plus qu’une partenaire consentante, qu’elle ait initié le contact sexuel et que ce soit une rencontre agréable pour elle. Pendant la scène, elle est un peu surprise qu’il parte mais elle s’est bien amusée. C’était vraiment important pour moi qu’il n’y ait rien d’abusif.

Matthew Vaughn précise de son côté, toujours auprès de GQ :