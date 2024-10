Kingsman : mauvaise nouvelle pour la suite de la saga

Si cela fait déjà plusieurs années que les fans de la saga "Kingsman" attendent de pouvoir découvrir le troisième film de l’histoire principale et la suite du préquel, ils vont visiblement devoir patienter encore longtemps.

La suite de la franchise Kingsman se fait attendre

Kingsman : Services secrets reste l’un des longs-métrages les plus populaires de la filmographie de Matthew Vaughn. Dévoilé en 2014, il nous présente l’histoire d’une unité d’élite du renseignement britannique. Après la mort de l’un des leurs, ses membres sont à la recherche d’une jeune recrue. Eggsy, un jeune homme d’origine modeste, est alors choisi. Pour sa première mission, il doit faire face à un riche criminel qui menace la population mondiale.

Grâce à son approche fun des films d’espionnage, Kingsman a fait forte impression à sa sortie. Il a lancé une franchise, avec un deuxième opus, Le Cercle d’or, sorti en 2017. Un préquel, The King’s Man : Première mission, a ensuite été dévoilé en 2021. Mais depuis, les fans sont forcés de prendre leur mal en patience en attendant des nouvelles du futur de la franchise. Et la dernière information sur le sujet ne va pas les rassurer.

Pas de nouveau film prévu pour bientôt

Au cours d’une récente interview avec The Hollywood Reporter, Steve Asbell a été interrogé sur le futur de la saga Kingsman. Et le patron de 20th Century Studios a partagé une nouvelle décevante sur les futurs projets de la franchise : "On ne prévoit pas de les faire dans un futur proche."

Visiblement, il faudra donc patienter plusieurs années avant de voir Kingsman 3. En janvier dernier, au micro de Collider, Matthew Vaughn avait pourtant expliqué qu’il voulait le réaliser avant que Colin Firth et même Taron Egerton ne deviennent trop vieux. Il avait aussi assuré que le scénario était en cours d’écriture. Et qu’il savait comment le film commençait et se terminait.

Encore des années d’attente avant Kingsman 3 et la suite de Première mission ?

Kingsman 3, qui doit conclure l’arc narratif sur la relation entre les personnages d’Eggsy et Harry, n’est donc pas pour tout de suite. Il en va de même pour la suite de The King’s Man : Première Mission. En octobre 2023, dans une autre interview avec Collider, Matthew Vaughn avait pourtant révélé que le scénario de cette suite avait été écrit.

Il avait expliqué que l’ascension d’Hitler serait au centre de cette nouvelle histoire. Et notamment la façon dont ce dernier a été supporté par l’aristocratie anglaise. Le scénariste et réalisateur avait aussi expliqué qu’il ne savait pas encore si ce projet prendrait la forme d’un film ou d’une série. Étant donné les propos de Steve Asbell, on n’est visiblement pas près de le savoir…