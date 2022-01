Kitbag : Vanessa Kirby remplace Jodie Comer pour le prochain Ridley Scott

Jodie Comer n'incarnera finalement pas Joséphine de Beauharnais dans le biopic de Ridley Scott sur Napoléon. La comédienne a été remplacée par Vanessa Kirby qui donnera donc la réplique à Joaquin Phoenix, chargé lui d'incarner l'empereur français.

Napoléon vu par Ridley Scott

Quand Ridley Scott a terminé de tourner un film, généralement, il est déjà en train d'en préparer un suivant. On l'a vu en 2021 avec les sorties à quelques semaines d'écarts d'House of Gucci et Le Dernier duel. Et même avant la sortie de ces deux long-métrage, on savait que le cinéaste allait lancer la production d'un autre film, Kitbag. Encore un gros projet puisqu'il s'agira d'un biopic sur Napoléon. Pour l'occasion, Joaquin Phoenix a été choisit pour incarner cette grande figure historique. Le comédien retrouvera ainsi Ridley Scott, plus de vingt ans après avoir joué un autre empereur, Commode dans Gladiator (2000).

Vanessa Kirby prend la suite de Jodie Comer

Mais Joaquin Phoenix ne sera pas le seul à porter Kitbag. À ses côtés, Jodie Comer avait été engagée pour interpréter Joséphine de Beauharnais, la première épouse de Napoléon. Un choix qui avait agacé certains. Non pas par rapport aux qualités d'actrice de Jodie Comer, mais en raison de son âge. En effet, Joséphine était de six ans l'aînée de Napoléon, tandis que Joaquin Phoenix a lui près de vingt de plus que la comédienne. Certains se sont donc attardés sur ce détail pour pointer la tendance hollywoodienne à privilégier la jeunesse quand il s'agit d'une interprète, mais de ne pas appliquer les mêmes règles pour les acteurs. Une opinion que chacun sera libre de partager...

Jodie Comer - Le Dernier duel ©The Walt Disney Company France

Ceci étant, Jodie Comer, après avoir partagé l'affiche de Free Guy avec Ryan Reynolds et livré une excellente prestation dans Le Dernier duel, ne retrouvera finalement pas Ridley Scott. L'actrice a en effet dû se retirer du projet suite à des problèmes de planning. La production n'a pas traîné pour lui trouver une remplaçante puisque Vanessa Kirby devrait reprendre le rôle, comme l'annonce Deadline. L'actrice est également en vue depuis quelques années. En 2018 elle croisait la route de Tom Cruise dans Mission Impossible : Fallout. Elle sera d'ailleurs de retour dans la peau de la Veuve blanche pour les septième et huitième opus de la franchise. Entre temps, Vanessa Kirby s'est montrée bouleversante dans Pieces of a Woman, disponible depuis le 7 janvier 2021 sur Netflix. Une performance qui lui a valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice en 2021.

Kitbag n'a pas encore de date de sortie. Le film est produit par Apple et sortira donc sur la plateforme de streaming Apple TV+.