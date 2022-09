Le nouveau film de M. Night Shyamalan, "Knock At The Cabin", se dévoile avec une première bande-annonce généreuse et mystérieuse. On y retrouve notamment Jonathan Groff, Rupert Grint et surtout Dave Bautista.

M. Night Shyamalan enchaîne

M. Night Shyamalan aura connu des montagnes russes dans sa carrière. Rapidement remarqué avec Sixième Sens (1999), ses films aux retournements de situation malins ont passionné un large public. Seulement il suffit d'un ou deux échecs à Hollywood pour tout remettre en jeu. Ce fut le cas pour lui. Et après After Earth (2013), mal accueilli malgré un résultat au box-office pas si catastrophique, le réalisateur a dû revenir à des productions à petit budget pour laisser parler avant tout son écriture et sa créativité. The Visit (2015) a ainsi relancé la machine et lui a permis d'enchaîner les tournages.

Ainsi, après Old (2021), le cinéaste s'est rapidement attelé à son prochain film, Knock at the Cabin. Dans celui-ci, on verra une jeune fille et ses deux pères être pris en otage dans leur chalet isolé en pleine nature. Les quatre étrangers qui font irruption et les séquestrent ont un but bien précis : éviter l'apocalypse. Pour cela, c'est cette famille qui a été choisie pour prendre une décision cruciale qui déterminera le sort de l'humanité.

Knock at the Cabin se dévoile

Un pitch bien étrange tout comme la bande-annonce (en une d'article) qui a été dévoilée par Universal. Sur ces images, on retrouve Jonathan Groff et Ben Aldridge qui interprètent les deux parents. Face à eux se trouvent Abby Quinn, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird et surtout Dave Bautista. Avant de montrer le quatuor, la bande-annonce fait monter la pression et installe un climat inquiétant. D'autant plus inquiétant lorsque ces étrangers frappent à la porte de la cabane.

Knock At The Cabin ©Universal Pictures

M. Night Shyamalan sait nous manipuler et on se doute que Knock at the Cabin aura bien d'autres choses à révéler qu'une "simple prise d'otage". On notera le choix de proposer, a priori, un huis clos dans ce chalet. Avant cela, Old était déjà une sorte de huis clos, mais en extérieur, sur une plage où le temps passe un peu trop vite.

Pour découvrir Knock at the Cabin, il faudra se rendre dans les salles le 1er février 2023. Avant cela, sur Twitter, il est possible de participer à un petit jeu contre un like du post du cinéaste...