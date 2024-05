Knock at the Cabin sur Netflix : comment comprendre la fin du film de M. Night Shyamalan ?

Retour sur la fin de "Knock at the Cabin", le thriller de M. Night Shyamalan qui voit une famille être prise en otage et à qui on affirme que l'Apocalypse est proche. Le film est disponible sur Netflix depuis le 1er mai.

Knock at the Cabin : du pur M. Night Shyamalan

Avec Knock at the Cabin (2023), M. Night Shyamalan s'est montré à nouveau audacieux. Depuis le début de sa carrière, le réalisateur a toujours osé aller au bout de ses idées et n'a pas eu peur d'assumer le fantastique ou le surnaturel dans ses œuvres. Si Le Village (2004) peut apparaître comme une exception - puisque le twist du film révèle qu'il n'y a pas vraiment de créature dangereuse dans la forêt -, du reste, le cinéaste a tendance à se positionner toujours en faveur de phénomènes paranormaux. Comme avec les fantômes de Sixième sens (1999), les extraterrestres de Signes (2002), ou encore l'île d'Old (2021) qui fait vieillir ses occupants. À partir de là, on pouvait savoir à quoi s'attendre avec Knock at the Cabin (2023).

Knock at the Cabin ©Universal Pictures International France

Adapté du roman La Cabane aux confins du monde (2018) de Paul G. Tremblay, le film voit Andrew et Eric partir en vacances avec leur fille adoptive, Wen, dans un chalet au milieu d'une forêt. Quatre étrangers vont alors faire irruption et les prendre en otages. Mais leurs exigences sont étonnantes, puisqu'ils affirment que pour éviter l'Apocalypse, la famille devra faire un choix impossible à faire : sacrifier l'un d'entre eux. Tant qu'ils refuseront, les preneurs d'otage se tueront devant eux, ce qui provoquera des catastrophes dans le monde entier. Et bientôt, la fin du monde.

Comme on l'écrivait dans notre critique du film à sa sortie en salles, Knock at the Cabin est "une œuvre extrêmement tendue et effrayante qui parvient à émouvoir dans son dernier acte". Un film passionnant, porté par un solide casting avec notamment Jonathan Groff, Ben Aldridge et Kristen Cui pour former la famille prise en otage, et Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird, Rupert Grint et Abby Quinn pour incarner ceux qui les séquestrent.

La fin annoncée

Alors que le film est sur Netflix depuis le 1er mai 2024, il est bon de revenir sur la fin. Une fin qui, comme on l'évoquait au-dessus, est prévisible lorsqu'on connaît le cinéma de M. Night Shyamalan et notamment son rapport à la religion. Le réalisateur ne pouvant pas sortir un twist pour révéler que tout cela était faux, que les preneurs d'otage étaient fous, bien qu'il parvienne à laisser planer le doute durant une bonne partie de Knock at the Cabin. En effet, après plusieurs tentatives de fuir, Andrew et Eric se retrouvent seuls avec leur fille, après que les intrus se sont tués. Sauf que l'Apocalypse va vraiment avoir lieu.

Eric va alors affirmer avoir eu des "visions" à plusieurs reprises, d'une lumière avec une silhouette, ce qui l'amènera à croire ses ravisseurs. Et songeant à l'avenir de sa fille, il fait le choix de mourir en s'emparant d'une arme à feu. M. Night Shyamalan pousse le tragique à son paroxysme, puisque la mort d'Eric doit être faite des mains d'Andrew. Un acte qui n'empêchera pas ce dernier de se relever et d'avoir un avenir avec Wen. En atteste cette scène finale des deux protagonistes, dans une voiture, qui écoutent la chanson qu'ils chantaient à trois, comme ultime hommage fait à Andrew.

Rapport aux médias et craintes écologiques

Au-delà du fait que M. Night Shyamalan assume pleinement l'aspect spirituel et questionne la foi religieuse d'une manière qui pourrait rebuter les non-croyants, il interroge surtout avec Knock at the Cabin sur le complotisme et notre rapport aux images. Sur ce qui est de l'ordre du hasard ou de la manipulation. Tout au long du film, le réalisateur montre que ses personnages (surtout Andrew) doutent de ce qu'on leur dit. Même lorsque les médias à la télévision confirment les propos des ravisseurs, Andrew pense qu'il s'agit d'un enregistrement ou d'une vidéo trafiquée. À l'inverse, après le sacrifice d'Eric, il n'aura aucun doute en apprenant la fin des catastrophes, toujours dans les médias. Le réalisateur montre ainsi une capacité à croire ce qu'on veut, ou peut accepter.

Enfin, la question qu'on peut se poser, est pourquoi cette famille a été choisie ? L'un des ravisseurs, Leonard, va pourtant être clair à ce sujet en affirmant que cela n'a rien de personnel, qu'ils n'ont rien fait de mal, mais qu'ils doivent malgré tout faire ce sacrifice. Même si le couple a été victime dans le passé d'agressions homophobes, cela n'a rien à voir avec leur sexualité ou la construction de leur famille. Pour M. Night Shyamalan (et c'est tout à son honneur), il s'agit donc d'une famille lambda, comme n'importe quelle autre, soumise à l'obligation du sacrifice pour le bien commun.

On peut y voir un rapport avec les questions d'écologie. Wen incarne cette nouvelle génération qui doit vivre dans un monde qui court à sa perte, en plein réchauffement climatique. Pour y remédier, il n'y a pas énormément de solutions, si ce n'est de faire des sacrifices en changeant drastiquement les modes de vies. Pour se montrer plus marquant et pour faire réagir davantage, Shyamalan opte donc pour un sacrifice ultime.