Kobe Bryant : quand la star du basket recevait un Oscar

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Disparu dans un crash d’hélicoptère à Los Angeles, Kobe Bryant laisse, à 41 ans, un vide gigantesque. Cinq fois champion NBA, MVP en 2008, 3ème joueur dans l’histoire à atteindre les 30 000 points, le basketteur fut aussi le premier – et pour l’instant le seul – athlète à recevoir un Oscar. C’était en 2018 pour son court-métrage « Dear Basketball ».

C’est une tragédie, un coup du sort glaçant, presque absurde. L’immense star du basketball Kobe Bryant est décédée dans un crash d’hélicoptère dimanche 26 janvier 2020, à Los Angeles. Le drame a fait neuf victimes, dont la fille Gianna du basketteur, le pilote et des proches de celui qu’on surnommait « The Black Mamba ». Titulaire d’une carrière exceptionnelle, véritable légende des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant laisse à 41 ans un vide énorme dans le monde du sport, dans la NBA et dans la culture populaire. À la retraite depuis 2016, il s’était investi dans le cinéma, et avait en 2017 écrit et co-réalisé un court-métrage animé intitulé Dear Basketball.

En 2018, Kobe Bryant devient le premier athlète oscarisé

Dear Basketball est une déclaration d’amour au sport, et un retour sur la carrière de la star. Le court-métrage dure 5 minutes, et il est animé par Glen Keane, un illustrateur et animateur pilier du Disney des années 1990, à qui l’on doit notamment les personnages de Pocahontas et d’Ariel. La musique est composée par une des légendes musicales du cinéma : John Williams.

« Dear Basketball…« , c’est ainsi que Kobe Bryant ouvre sa lettre du 29 novembre 2015 qui annonce sa retraite des terrains de NBA. Le court-métrage est cette lettre mise en images, pour raconter le parcours d’un homme depuis ses premières années jusqu’à celles de gloire planétaire.

Après une présentation au Festival de Tribeca en avril 2017, le court-métrage est uniquement diffusé sur la chaîne vidéo « go90 », mais cela ne l’empêche pas de rallier la cérémonie des Oscars 2018, desquels il repart avec l’Oscar du meilleur court-métrage animé. C’est la première fois dans l’histoire qu’un Oscar est remis à un athlète professionnel. Un moment émouvant qui prouve qu’en plus d’être une star de son sport, Kobe Bryant était aussi une icône culturelle.

Découvrez ci-dessous sa récompense aux Oscars :

En plus de l’Oscar, le court-métrage est aussi récompensé d’un Sports Emmy Award en mai 2018. Si Kobe Bryant était l’un des plus grands champions de son sport, il était aussi une inspiration pour toute une génération. Ce court-métrage restera à jamais, à l’instar de ses magnifiques exploits sur les parquets de NBA, un dernier témoignage beau et émouvant de l’homme qu’il était.