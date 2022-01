Kong Skull Island : comment le film a scellé l’amitié entre Brie Larson et Samuel L. Jackson ?

Brie Larson et Samuel L. Jackson travaillent pour la première fois ensemble sur "Kong : Skull Island", sorti en 2017. Le tournage compliqué du blockbuster marque le début d’une longue amitié entre les deux acteurs…

Kong Skull Island : le MonsterVerse s’agrandit

Après Godzilla de Gareth Edwards sorti en 2014, le MonsterVerse s’étend trois ans plus tard avec Kong : Skull Island. Réalisé par Jordan Vogt-Roberts (The Kings of Summer), le long-métrage – qui sera suivi de Godzilla II : Roi des monstres et Godzilla vs Kong – introduit le gorille géant créé par Merian C. Cooper et Edgar Wallace.

Dans cette version, l’expédition vers l’île du Crane, située au large de l’océan Pacifique, est lancée en 1973 par l’explorateur William Randa (John Goodman), convaincu que la Terre n’appartient pas aux hommes, mais aux monstres. Partant à la recherche d’une créature mythique, il s’entoure d’une escouade de militaires menée par le colonel Preston Packard (Samuel L. Jackson) pour son voyage. Le mercenaire James Conrad (Tom Hiddleston) et la photographe Mason Weaver (Brie Larson) se joignent également à la mission.

Kong : Skull Island © Warner Bros.

À leur arrivée à bord d’hélicoptères, les hommes de Packard font exploser plusieurs bombes, ce qui provoque la colère du maître des lieux. Kong ne tarde pas à se venger, mais les explorateurs découvrent vite qu’il est loin d’être la menace la plus terrifiante de l’île.

John C. Reilly, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Jing Tian, Toby Kebbell, Shea Wigham et John Ortiz complètent la distribution de ce périple en terre hostile, qui multiplie les hommages appuyés à Apocalypse Now et Au cœur des ténèbres.

Des ennemis invisibles

Le tournage, réparti entre le Vietnam, Hawaï et l’Australie, n’est pas toujours une partie de plaisir pour les acteurs. Ces derniers ont pour objectif d’imaginer des ennemis gigantesques et invisibles, autour desquels les indications ne sont parfois pas très claires. Revenant sur le sujet avec diplomatie auprès de la RTBF, Samuel L. Jackson explique à ce sujet :

On travaille avec une équipe et des acteurs très talentueux comme John Goodman, John C. Reilly, Tom, Brie… On se comprend, on sait comment interagir les uns avec les autres. La difficulté était donc de bien rendre ce que l’on ne voyait pas. On posait les bonnes questions pour savoir où Kong se trouvait à tel ou tel moment, quelle taille, quelle carrure il avait. En fonction de la personne à qui on demandait, on recevait une réponse différente mais, ce qui est certain, ce n’est qu’aucun de nous ne s’attendait à ce que Kong soit si impressionnant.

Kong : Skull Island © Warner Bros.

Mesurant plus de 30 mètres, Kong est effectivement la version la plus haute du gorille dans une production américaine, détrônée depuis par sa réapparition dans Godzilla vs Kong, étant donné qu’il ne cesse de grandir dans le MonsterVerse.

Coup de foudre amical entre Brie Larson et Samuel L. Jackson

L’équipe doit aussi faire face à l’humidité de la jungle, la chaleur ou encore les insectes. Dans ces conditions compliquées, Brie Larson et Samuel L. Jackson développent une véritable complicité, comme le raconte le comédien à IndieWire en 2019 :

C’était un tournage vraiment difficile. Nous étions dans des endroits reculés et essayions de comprendre où nous étions, ce que nous faisions, comment cela se passait, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n’avez pas de réseau, vous devez en quelque sorte interagir les uns avec les autres, parler, traîner et combattre les insectes ensemble. C’est ce que nous avons fait et nous avons adoré nous plaindre ensemble et nous soutenir mutuellement.

Au cours de la production de Kong : Skull Island, Brie Larson doit régulièrement s’absenter pour assister à de nombreuses cérémonies qui la récompensent pour sa performance dans Room. À chacun de ses départs, les adieux temporaires sont un crèvecœur pour Samuel L. Jackson. Il ajoute avec humour :

(Je lui disais :) 'Brie, reviens vite, reviens vite, reviens vite. Tu n’es pas obligée d’y aller, tu sais que tu vas gagner, ils vont juste te l’envoyer, tu n’es pas obligée d’y aller, reste ici avec nous'. Mais elle ne m’a jamais écouté, elle est toujours partie.

Les retrouvailles

Samuel L. Jackson découvre par ailleurs durant le tournage que Brie Larson planche en parallèle sur son premier long-métrage en tant que réalisatrice, Unicorn Store. Quand il apprend qu’elle a confié le rôle du "vendeur" à un autre acteur, il ne manque pas de lui faire part de sa déception :

J’étais là : 'Vraiment ?!' Donc quand je l’ai vue le lendemain, je lui ai dit : 'Alors tu fais un film, hein, tu l’as écrit et tu le réalises et tu vas diriger cet acteur, alors que tu ne m’as même pas demandé ?'

Après leur explication, les deux comédiens travaillent donc à nouveau ensemble sur Unicorn Store. En 2019, ils partagent également l’affiche de Captain Marvel, dans lequel ils forment un duo digne d’un buddy movie. Lorsque Samuel L. Jackson débarque sur le plateau un 4 mai, date qui correspond à la fameuse journée Star Wars, l’interprète de Mace Windu apporte un cadeau à sa partenaire, fan de la franchise. De passage dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, Brie Larson se souvient :

Il est entré et a laissé tomber un sac sur mes genoux. C’était un beau sac en soie et je me suis demandé : 'Qu’est-ce que c’est ?' C’était son sabre laser. J’ai immédiatement fondu en larmes. Je crois qu’il n’était même pas censé l’avoir. Je crois que je ne suis pas censée dire qu’il l’avait.

Un objet culte sur lequel sont gravés deux mots tout aussi cultes : "Bad Motherfucker".