Ce soir à la TV : 5 Oscars et 4 millions d'entrées pour ce drame déchirant avec Meryl Streep

Ce soir Arte diffuse "Kramer contre Kramer", un superbe drame porté par Dustin Hoffman et Meryl Streep qui jouent un couple qui se déchire sous les yeux de leur fils.

Kramer contre Kramer : un grand drame sur une famille qui se déchire

Kramer contre Kramer (1980) est de ces films qui vous marquent. Une œuvre bouleversante qu'on doit à Robert Benton, d'après le roman Le Droit du père d'Avery Corman. Le film suit Ted Kramer (Dustin Hoffman), un homme qui jusqu'à présent avait privilégié sa carrière plutôt que sa famille. Jusqu'au jour où sa femme, Joanna (Meryl Streep), décide de partir. Le voilà soudain seul avec son fils Billy.

Il découvre ainsi toutes les tâches ménagères que faisait sa femme, et doit en plus toujours assurer dans sa vie professionnelle. Même si la situation n'est pas évidente, elle permet au final à Ted de renouer avec son fils et de vivre enfin des moments forts avec lui. Sauf que Joanna revient après avoir pris le temps de se ressourcer, demande le divorce et réclame la garde de son enfant. Le couple va alors continuer de se déchirer durant une procédure judiciaire.

Kramer contre Kramer ©Columbia Pictures

Si le film est si puissant, c'est parce que Robert Benton met au centre les sentiments humains et un quotidien des plus simples et normaux. Voir cet homme assurer enfin dans son rôle de père et touchant. Mais il y a aussi beaucoup d'empathie et de compréhension pour Joanna, qui n'en peut plus de devoir gérer seule sa famille. En cela, le long-métrage est moderne, représentant la charge mentale des femmes, bien avant que cela devienne un sujet aussi médiatisé qu'aujourd'hui. Et au milieu de cette histoire, il y a bien sûr un enfant, qui est la première victime. On retient d'ailleurs de Kramer contre Kramer cette scène déchirante par sa simplicité, à la fin, lorsque Ted cuisine du pain perdu devant son fils qui finit par fondre en larmes à cause de la situation.

Un succès à tous les niveaux

Véritable classique du cinéma, Kramer contre Kramer a été reconnu à sa juste valeur lors de sa sortie. Le film a en effet été récompensé de 5 Oscars en 1980, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Robert Benton, du meilleur acteur pour Dustin Hoffman et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Meryl Streep. Des récompenses méritées tant les deux interprètes sont excellents, criants de vérité. Mais le film doit aussi beaucoup au jeune Justin Henry, âgé de 8 ans à l'époque, qui participe grandement à l'émotion. Le garçon a continué d'apparaître dans des films et des séries par la suite. Mais sa carrière n'a pas été très importante. Il est en effet apparu dans des rôles secondaires et n'a pas marqué plus que ça les esprits après Kramer contre Kramer.

Enfin, outre son succès critique et aux Oscars, Kramer contre Kramer a surtout été un succès public. En France, le long-métrage a engrangé plus de 4 millions d'entrées en 1980. Cette année, seulement deux films avaient fait mieux : L'Empire contre-attaque (4 053 875 entrées) et La Boum (4 379 191 entrées). Aux États-Unis, avec ses 94 millions de dollars cumulés au box-office, il était devenu le 4e plus gros succès de l'année, encore derrière L'Empire contre-attaque (200 millions de dollars), mais aussi derrière Comment se débarrasser de son patron (103 millions de dollars) et Faut s'faire la malle (101 millions de dollars).