Kraven se déchaîne dans une nouvelle bande-annonce ultra violente

Sony a dévoilé un nouveau trailer de "Kraven le chasseur". Encore une fois, les images du film porté par Aaron Taylor-Johnson sont particulièrement sanglantes…

Kraven le chasseur va apparaitre pour la première fois au cinéma

Faisant partie de l’univers des films sur des personnages Marvel développés par Sony, Kraven le chasseur sortira cette année. On y verra pour la première fois au cinéma l’un des célèbres ennemis de Spider-Man dans les comics. Le film nous racontera comment Sergei Kravinoff, un chasseur élevé par un père tyrannique, obtient un jour des capacités surhumaines après avoir pris un sérum magique.

Après avoir joué Quicksilver dans le MCU, Aaron Taylor-Johnson a été choisi pour incarner Kraven le chasseur dans le film réalisé par J.C. Chandor. Après une première bande-annonce dévoilée en juin 2023, Sony a partagé de nouvelles images particulièrement violentes du long-métrage.

Le sang coule à flots dans les nouvelles images

La nouvelle bande-annonce de Kraven le chasseur nous présente l’anti-héros alors qu’il doit d’abord s’échapper de prison. Elle nous tease ensuite la confrontation entre ce dernier et son propre père. On y voit aussi un ennemi redoutable qu’il devra affronter : le Rhino, joué par Alessandro Nivola. Ce personnage était brièvement apparu dans The Amazing Spider-Man 2, incarné à l’époque par Paul Giamatti.

Particulièrement sanglant, ce nouveau trailer nous montre aussi de nombreux corps mutilés de différentes façons par le protagoniste. La violence de ces nouvelles images n’est pas vraiment étonnante. Car, pour rappel, Kraven le chasseur sera le premier film Marvel de Sony R-Rated. C’est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non-accompagnés d’un adulte aux États-Unis. Au sein du MCU, c’est Deadpool & Wolverine qui a récemment brisé cette barrière.

Une sortie décalée en fin d’année

Malheureusement, il faudra patienter un peu plus longtemps que prévu avant de pouvoir découvrir le film de J.C. Chandor. Alors qu’il devait sortir dans les salles françaises le 4 octobre prochain, Kraven le hunter arrivera finalement peu avant Noël. Il sera visible dans les cinémas de l’Hexagone à partir du 18 décembre prochain.