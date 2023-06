Kraven le Chasseur : un trailer ultraviolent pour le film Marvel interdit aux mineurs

Super-vilain du Spider-Verse, Kraven le Chasseur a lui aussi droit à son propre film après Venom et Morbius. Un long-métrage qui se dévoile à travers un trailer sanglant, dans lequel le personnage incarné par Aaron Taylor-Johnson fait un massacre.

Kraven le Chasseur abat ses proies dans la bande-annonce

Après Venom et Morbius, un autre super-vilain du Spider-Verse a droit à son propre long-métrage. Aaron Taylor-Johnson enfile la fourrure de Kraven le Chasseur dans une nouvelle origin story, qui rappelle la sempiternelle formule que les hommes ne naissent pas mauvais mais le deviennent. Élevé par un braconnier russe tyrannique incarné Russell Crowe, qui continue avec les accents hasardeux après Thor : Love and Thunder et L'Exorciste du Vatican, le jeune Sergei Kravinoff est laissé pour mort par son paternel après s'être fait attaquer par un lion.

Kraven le Chasseur ©Sony Pictures Entertainment

Ses blessures le transforment et font de lui un prédateur capable de communiquer avec d'autres animaux pour traquer. Kraven se lance dans une quête vengeresse qui le mène sur les traces d'une vieille connaissance, Aleksei Sytsevich (Alessandro Nivola), également connu sous le pseudonyme du Rhino. Ariana DeBose, Christopher Abbott et Fred Hechinger complètent la distribution du blockbuster mis en scène par J.C. Chandor, réalisateur d'A Most Violent Year et Triple frontière.

Le long-métrage se dévoile à travers une bande-annonce sanglante dans laquelle Kraven se déchaîne en multipliant les exécutions, prenant visiblement plaisir à croquer le nez d'un de ses ennemis. Des images qui laissent espérer un film plus brutal que Venom et Morbius.

Kraven le Chasseur est à découvrir au cinéma dès le 4 octobre 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce non censurée en tête d'article.