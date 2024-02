"Ils voulaient un film pour enfants" : Kristen Stewart balance sur les coulisses de Twilight

Dans une longue interview accordée au magazine américain Rolling Stone, Kristen Stewart s'est confiée sur les coulisses de la saga Twilight et de comment elle s'était battue pour rester fidèle au personnage de Bella Swan qui était décrit dans les romans de Stephenie Meyer face au studio qui voulait imposer une héroïne plus solaire.

Twilight : le tremplin pour Kristen Stewart

Kristen Stewart et Robert Pattinson étaient des acteurs prometteurs avant Twilight, mais c'est indéniablement cette saga aux milliards de dollars qui les a catapultés au rang de superstars.

Ces quatre films adaptés des romans de Stephenie Meyer ont été un véritable tremplin pour eux, leur ouvrant des portes dans l'industrie cinématographique qu'ils n'auraient peut-être jamais imaginées. Cependant, loin de se laisser enfermer dans les rôles qui les ont rendus célèbres, Kristen Stewart et Robert Pattinson ont choisi de poursuivre des chemins artistiques plus exigeants et diversifiés. Après la saga, ils se sont tous deux tournés vers des films indépendants et des projets plus audacieux, cherchant à se détacher de leur image de stars adolescentes pour prouver leur versatilité en tant qu'acteurs.

Kristen Stewart a exploré des rôles complexes dans des films comme Personal Shopper et Sils Maria d'Olivier Assayas, ou plus récemment Les Crimes du Futur de David Cronenberg, ou encore Spencer (pour lequel elle a été nommée aux Oscars), montrant une gamme d'émotions et une profondeur de jeu qui contrastent fortement avec le personnage de Bella Swan. De son côté, Robert Pattinson s'est également aventuré dans des territoires cinématographiques inattendus, avec des performances remarquées dans Good Time et The Lighthouse, prouvant son talent dans des rôles exigeants et souvent psychologiquement intenses.

"Ils voulaient faire un film pour enfants"

Kristen Stewart continue d'explorer des territoires cinématographiques nouveaux, puisqu'elle sera prochainement à l'affiche du film Love Lies Bleeding de Rose Glass produit par A24, qui a été présenté au dernier festival de Sundance. Elle y incarne une manageuse d'une salle de sport qui tombe amoureuse d'une bodybuildeuse incarnée par Katy O'Brian.

C'est à l'occasion de la promotion de ce dernier qu'elle s'est longuement entretenue avec le magazine américain Rolling Stone, qui lui a consacré sa nouvelle une. Dans cet entretien fleuve, elle revient sur les événements qui ont jalonné sa carrière, et a évidemment abordé la saga Twilight. Elle a apporté un nouvel éclairage sur les débats qui animaient les coulisses de cette superproduction, et de comment elle s'était battue pour conserver sa vision du personnage de Bella Swan.

Kristen Stewart a ainsi refusé de se plier aux attentes stéréotypées et enjouées que les producteurs et autres adultes de la production envisageaient pour le personnage. Elle a choisi, à la place, de présenter Bella de manière plus authentique et mélancolique, reflétant la complexité d'une jeune femme amoureuse d'un vampire. La critique la plus cinglante de Kristen Stewart concerne directement la vision du studio qui "essayait de faire un film pour enfants et ne voulaient pas de ce qu'était réellement le livre." Ils ne comprenaient par exemple pas pourquoi Edward et Bella "ne souriaient jamais".