Après Twilight, Kristen Stewart va retrouver les vampires dans un nouveau film

Kristen Stewart et Oscar Isaac seront les têtes d'affiche de "Flesh of the Gods", le nouveau film de genre du réalisateur de "Mandy" avec des vampires, du punk, Los Angeles, et les années 80. Une équation qui donne sacrément envie.

Kristen Stewart retrouvera les vampires pour le film Flesh of the Gods Après avoir côtoyé les vampires de la saga Twilight de 2008 à 2012, qui l'ont rendue immensément populaire auprès du grand public, Kristen Stewart retrouvera les buveurs de sang dans un tout nouveau film qui a de sérieux arguments pour faire saliver. Comme nous l'apprend Variety, la comédienne vient en effet d'être engagée, aux côtés d'Oscar Isaac, pour tenir le premier rôle féminin du film Flesh of the Gods, mis en scène par Panos Cosmatos, notamment connu pour avoir réalisé le film de genre Mandy avec Nicolas Cage. Le film est écrit par Andrew Kevin Walker, le scénariste de Se7ven et The Killer, de David Fincher. et produit par Adam McKay (Don't Look Up). Les années 80, Los Angeles et des vampires Le film Flesh of the Gods se déroulera dans le Los Angeles étincelant des années 80. C'est dans cette ambiance électrique qu'un couple marié, Raoul (Oscar Isaac) et Alex (Kristen Stewart), quitte chaque nuit leur appartement pour explorer les profondeurs de la ville. Leur existence dans un immeuble de luxe contraste fortement avec les aventures nocturnes où ils rencontreront une figure mystérieuse surnommée Nameless, à la tête d'un groupe adepte des fêtes extravagantes. Le réalisateur décrit le film comme "naviguant entre le rêve et le cauchemar, capturant l'essence dualiste de Los Angeles". Cette exploration les entraîne dans un tourbillon de décadence, de plaisir et de violence, ancré dans un monde à la fois glamour et surréaliste. Adam McKay, de son côté, met en avant le mélange unique du film, avec la présence de vampires, et ne cache pas son enthousiasme à l'idée d'entamer le travail : Ce réalisateur, ce scénariste, ces acteurs exceptionnels, des vampires, le meilleur du punk des années 80, du style à perte de vue... C'est le film que nous vous proposons aujourd'hui. Nous sommes convaincus qu'il va cartonner et qu'il est d'une originalité folle. Nous voulons faire un film qui marque profondément la culture pop, la mode, la musique et le cinéma. Vous imaginez à quel point je suis emballé ? On a hâte !