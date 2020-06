Kristen Stewart va jouer Lady Diana dans Spencer

Pablo Larraín va diriger Kristen Stewart dans le film "Spencer", dans lequel l’actrice incarnera la princesse Diana. La production du film devrait débuter début 2021, et le long-métrage ne devrait donc pas sortir avant la fin de l’année prochaine.

L’histoire de Spencer

Kristen Stewart a été choisie pour jouer Lady Diana dans le film Spencer. C’est Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, qui a signé le scénario. Le film sera un drame qui se déroulera sur trois jours, et couvrira un week-end crucial du début des années 90, lorsque Lady Diana décida que son mariage avec le prince Charles ne marchait pas, et qu’elle avait besoin de s’écarter d’un chemin qui pourrait un jour la mener vers le rôle de Reine. Il s’agissait de l’une des dernières vacances de Noël de la princesse dans leur maison de Windsor, qui faisait partie de leur domaine de Sandringham, situé dans le comté de Norfolk. Le film explorera le choix de la princesse de prendre ses distances avec l’avenir qui lui était promis. Le titre Spencer fait référence à ce choix, puisqu’il s’agit du nom de jeune fille de Diana.

Il ne s’agira pas du première biopic de Pablo Larraín, puisqu’il a déjà réalisé Neruda, sur le poète et homme politique chilien, et Jackie, sur l’ancienne Première dame américaine. Kristen Stewart n’en sera pas non plus à son coup d’essai dans le genre, puisqu’elle était l’année dernière à l’affiche de Seberg.

Pablo Larraín compare Spencer à un conte de fée à l’envers

Le réalisateur chilien s’est exprimé sur le projet pour Deadline, comparant l’histoire racontée dans le film à l’antithèse d’un conte de fée :

On a tous grandi, ou au moins c’était le cas de ma génération, en lisant et en comprenant ce que sont des contes de fées. En général, le prince arrive et trouve la princesse, l’invite à devenir sa femme, et au final elle devient reine. C’est le conte de fée. Quand quelqu’un décide de ne pas devenir reine, et dit, je préférerais m’en aller et être moi-même, c’est une très grosse décision, un conte de fée inversé. J’ai toujours été très surpris par ça et j’ai toujours pensé que ça a dû être très difficile à faire. C’est le cœur du film.

Il ajoute également sur son choix de se lancer dans ce projet ;

C’est une grande histoire universelle qui peut atteindre des millions de gens, et c’est ce qu’on veut faire. On veut faire un film avec lequel un public mondial intéressé par une vie si fascinante sent une connexion.

Le réalisateur explique le choix de Kristen Stewart

Larraín a aussi commenté sa décision de choisir Kristen Stewart pour interpréter Lady Di dans Spencer, évoquant la capacité de l’actrice à entretenir le mystère devant la caméra :

Kristen est l’une des meilleures actrices qu’on puisse trouver aujourd’hui. Pour faire ça, vous avez besoin de quelque chose de très important au cinéma, qui est le mystère. Kristen peut être beaucoup de choses, et elle peut être très mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi, ce qui est ce dont on a besoin. La combinaison de ces éléments m’a fait penser à elle. La façon dont elle a réagi au scénario et celle dont elle approche le personnage, c’est très beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose d’à la fois frappant et intriguant. Elle est cette force de la nature.

La description de Larraín promet une grande performance de la part de Stewart, et on verra ce qu’elle propose dans la peau de Diana. Il faudra donc attendre avant de pouvoir la découvrir.