L.A. Confidential : quand Russell Crowe était persuadé qu'il allait se faire virer du film

Russell Crowe trouve l’un de ses premiers grands rôles dans le polar "L.A. Confidential". Avant de débuter le tournage, l’acteur était persuadé d’être sur un siège éjectable, convaincu qu’il allait être remplacé par un autre comédien célèbre.

L.A. Confidential : mais que fait la police ?

Sorti en 1997, L.A. Confidential est l’adaptation du roman éponyme de James Ellroy, troisième volet du Quatuor de Los Angeles. Pour transposer à l’écran cet ouvrage conséquent, le réalisateur Curtis Hanson décide de se focaliser sur les moments impliquant les trois personnages principaux.

Le premier, Jack Vincennes (Kevin Spacey), est l’un des plus célèbres policiers de la Cité des Anges. Travaillant en tant que conseiller sur la série Le Badge de l’honneur, il raffole des mondanités et porte un regard désabusé sur son métier. À l’inverse, Ed Exley (Guy Pearce) est un flic idéaliste qui a suivi la voie de son père et qui rêve de gravir les échelons. Enfin, Bud White (Russell Crowe) est une brute qui n’hésite pas à exécuter les basses besognes que lui confie le capitaine Dudley Smith (James Cromwell).

Lynn Bracken (Kim Basinger) - L.A. Confidential ©Warner Bros. Pictures

En 1953, après l’arrestation du caïd Mickey Cohen (Paul Guilfoyle), la corruption gangrène Los Angeles. À la suite d’un massacre orchestré dans un café baptisé "L’Oiseau de Nuit", Vincennes, Exley et White sont contraints de collaborer ensemble. Ils se lancent dans une enquête tortueuse mêlant des personnalités hollywoodiennes, politiques, mais aussi des policiers, et découvrent une vaste affaire de prostitution, de trafic de drogue et de quête du pouvoir.

Danny DeVito, David Strathairn, Ron Rifkin ou encore Simon Baker complètent la distribution de L.A. Confidential. En 1998, le long-métrage remporte deux Oscars : celui de Meilleur scénario adapté et celui de Meilleure actrice dans un second rôle pour Kim Basinger.

La révélation Russell Crowe

Lorsqu’il décroche le rôle de l’impulsif Bud White, Russell Crowe est encore en train de se faire une place à Hollywood. Après une performance saluée dans le drame australien Romper Stomper, où il incarne un néo-nazi, il participe en 1995 au concours de duels orchestré par Sam Raimi dans Mort ou vif, aux côtés de Sharon Stone, Gene Hackman et du jeune Leonardo DiCaprio.

Un an plus tard, il interprète une redoutable intelligence artificielle pourchassée par Denzel Washington dans Programmé pour tuer. Mais c’est avec L.A. Confidential qu’il se révèle véritablement au grand public.

L.A. Confidential ©Warner Bros. Pictures

Une situation pesante

Pourtant, jusqu’au dernier moment, le comédien a l'impression d'être sur un siège éjectable. Avant que le tournage ne débute, il craint d'être viré par les producteurs, comme il le raconte auprès de GQ en 2020 :

J’ai été hébergé dans un hôtel pendant la période où nous étions censés répéter. J’ai des amis dans le métier, qui me disaient que Sean Penn allait jouer mon rôle. (…) À un moment donné, ils ont cessé de payer ma note d’hôtel et ma facture de location de voiture, ils ont cessé de me donner des indemnités journalières… donc c’est devenu assez pesant. Au point où il y eu plusieurs fois où je suis descendu par les escaliers à l’arrière de l’hôtel pour éviter que le directeur ne m’arrête et ne me demande ce qui se passait. (…) La seule chose sur laquelle je pouvais me reposer, c’était l’assurance que le directeur avait fait son choix. Donc j’ai continué à venir travailler. Je pense que s’il y avait eu un jour où j’avais été frustré et que je ne m’étais pas présenté au travail, cela aurait été la faille qu’ils auraient utilisée pour me faire sortir.

Une persévérance qui finit par payer. Plus tard, Sean Penn a finalement lui aussi l’opportunité de remonter dans le temps pour se rendre dans le Los Angeles des années 40 et 50. En 2013, il prête ses traits au caïd Mickey Cohen dans le film d’action Gangster Squad. Quant à Russell Crowe, deux ans après la sortie de L.A. Confidential, l’acteur brille face à Al Pacino dans Révélations, avant de connaître la consécration en 2000 avec Gladiator.