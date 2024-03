Ce soir à la TV : Romy Schneider grandiose dans un drame inspiré d'une histoire vraie

France 5 diffuse ce soir du 8 mars 2024 le film "La Banquière", avec Romy Schneider dans un de ses derniers rôles. Pour ce film, elle compose un personnage féminin directement inspiré d'une femme d'affaires ayant réellement existé.

Romy Schneider met Paris à ses pieds

En 1980, soit deux ans avant sa mort, la grande actrice germano-française Romy Schneider tient le rôle-titre du film de Francis Girod La Banquière. Dans ce film, elle incarne Emma Eckhert, une jeune femme juive et homosexuelle qui dans les années 20 et 30 va devenir une puissante banquière et éditrice de publications financières. Une place de choix dans un milieu très masculin et très fermé, et qui va déranger les hommes en place...

Issue de milieu modeste, la jeune Emma Eckhert (Romy Schneider) commence sa carrière comme employée dans la chapellerie familiale. En 1921, elle connaît ses premiers ennuis avec la justice en même temps qu'elle scandalise son entourage par son homosexualité. Son mariage avec Moïse Nathanson (Jacques Fabbri), un ami de la famille plus âgé qu'elle, ne l'empêche ainsi pas de poursuivre sa liaison avec Camille Sowcroft (Noëlle Châtelet), la fille d'un bijoutier, qui l'aide à s'enrichir en lui avançant de l'argent qu'Emma fait rapidement fructifier par d'astucieuses opérations boursières. En 1929, Emma est devenue l'une des banquières les plus appréciées de Paris. Mais sa fulgurante réussite lui attire entre autres l'antipathie du puissant banquier Horace Vannister (Jean-Louis Trintignant)...

L'histoire vraie de "la banquière des années folles"

Devant la caméra de Francis Girod, sur un scénario de Georges Conchon, Romy Schneider fait dans La Banquière le portrait d'une femme intelligente, libérée, transfuge de classe et en avance sur son temps. Ce personnage, Emma Eckhert, est directement inspiré d'une femme ayant réellement existé : Marthe Hanau.

Marthe Hanau ©Getty - Keystone-France

Marthe Hanau était une femme d'affaires française, dont la notoriété vient du fait qu'elle fut une des rares femmes à développer des activités dans le milieu de la finance dans les années 20. Banquière et éditrice de presse financière, elle crée des montages financiers élaborés pour mener ses affaires, qui pour certaines ont confiné à l'escroquerie et à l'abus de confiance. Cible de la presse réactionnaire, visée par des propos antisémites, son succès comme sa personnalité dérangent et elle se crée autant d'amitiés que d'inimitiés dans les sphères médiatique et politique.

La Banquière raconte ainsi, avec d'autres noms, l'histoire de Marthe Hanau, tout en s'accordant quelques libertés. Notamment sur la fin du personnage d'Emma Eckhert, différente de celle de Marthe Hanau qui, dans la réalité, s'est donnée la mort en 1935, alors qu'elle purgeait une peine d'emprisonnement à la prison de Fresnes. Une liberté prise par La Banquière pour, au-delà du portrait de femme établi par Romy Schneider, raconter les particularités de l'époque de l'entre-deux guerres, tant sur plan financier et médiatique qu'humain.