La Bataille de L'Escaut sur Netflix : c'est quoi ce film néerlandais qui cartonne sur Netflix ?

Au milieu des succès du moment que sont "Squid Game", la saison 3 de "You" ou encore "Maid", un long-métrage totalement inattendu s'est fait une belle place ces derniers jours. Venu des Pays-Bas, "La Bataille de l'Escaut" fait sensation sur la plateforme.

Un film de guerre néerlandais sur Netflix qui fait parler

Pas toujours simple de se retrouver dans l'immensité du catalogue de Netflix. C'est pourquoi le fameux Top 10 permet d'y voir un peu plus clair sur ce qui vaut le coup en ce moment. Si ce ne sont pas forcément les meilleurs titres, ce sont du moins les plus populaires. Ceux dont vous avez le plus de chance d'entendre parler sur les réseaux sociaux ou en société. Et il arrive assez régulièrement que des films ou des séries inconnues se fassent une place de choix dans cette liste. Nouvel exemple avec La Bataille de l'Escaut, qui se positionne actuellement à la 6ème place du Top 10 en France.

Belle performance pour ce long-métrage que personne n'a vu arriver et qui provient des Pays-Bas. Une contrée dont le cinéma est largement méconnu par le grand public et duquel on attend pas du grand spectacle. Parce que, oui, La Bataille de l'Escaut se veut être un divertissement avec de l'action et de la tension.

La Bataille de L'Escaut ©Netflix

La Bataille de l'Escaut, c'est quoi ?

Comme son titre l'indique, le long-métrage revient sur la fameuse bataille éponyme qui s'est déroulée durant la Seconde Guerre mondiale du côté de la Belgique et des Pays-Bas, entre octobre et novembre 1944. Un affrontement essentiel pour les troupes des Alliés, car une victoire devait permettre de prendre possession des rives du fleuve l'Escaut, et ainsi de faire progresser des navires par cette voie vers l'Allemagne. Dans le scénario du film, le téléspectateur est invité à découvrir ce morceau d'Histoire en suivant trois personnages : un soldat nazi, une nouvelle recrue au sein de la Résistance et un pilote d'avion.

Cette production qui a coûté entre 10 et 15 millions de dollars a été réalisée par Matthijs van Heijningen Jr.. Un nom qui vous dira peut-être quelque chose puisque l'intéressé s'était occupé du The Thing sorti en 2011, sorte de préquel/remake au classique de John Carpenter. Il revient donc au pays pour signer ce film de guerre ambitieux inhabituel dans le système de production néerlandais. On voit bien l'importance des plateformes de nos jours, car elles permettent la mise en avant de titres qui auraient peut-être connu un destin moins glorieux sans elles.

En l'occurence, La Bataille de l'Escaut n'aurait probablement pas eu le droit à sa sortie dans nos salles et aurait été condamné à garnir les étagères des DTV. À noter, qu'au milieu d'un casting méconnu chez nous, on retrouve Tom Felton, célèbre pour avoir incarné Drago Malfoy dans les films Harry Potter. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :