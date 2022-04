La Bataille des Ardennes : pourquoi le film a posé problème historiquement ?

Sorti en 1965, « La Bataille des Ardennes » réunit un casting de légende pour un authentique film de guerre tiré d’un réel événement survenu durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il y a de grosses différences entre le film et la réalité.

La Bataille des Ardennes : une distribution prestigieuse

Ken Annakin n’est pas le réalisateur le plus connu de la grande période de l’âge d’or hollywoodien. Cependant, il a pu régulièrement s’illustrer via de nombreux films de cape et d’épée tels que Robin des Bois et ses joyeux compagnons, La Rose et l'Épée et Les Robinsons des mers du Sud (tous produits par Walt Disney Studios). Au début des années 60, le réalisateur britannique travaille déjà sur une superproduction de guerre avec Le Jour le plus Long. Il remet alors le couvert en 1965 avec La Bataille des Ardennes.

La Bataille des Ardennes ©Warner Bros

Le long-métrage prend pour contexte une opération célèbre programmée durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, alors que les forces alliées s’apprêtent à envahir l’Allemagne pour mettre définitivement fin au conflit, Adolf Hitler tente de lancer une ultime offensive pour reconquérir la France en prenant le contrôle du port belge d’Anvers. Les Nazis mettent alors le plus gros de leurs forces face aux alliés dans ce qui sera appelé « La Bataille des Ardennes ».

À noter que côté casting, on retrouve des acteurs de légende tels qu’Henry Fonda, Robert Shaw, Robert Ryan, George Montgomery, Dana Andrews ou bien encore Charles Bronson.

Une pertinence historique largement questionnable

La Bataille des Ardennes ayant eu lieu durant tout un mois, la difficulté a été de pouvoir la condenser dans un film de presque trois heures. Pour cela, les producteurs n’y sont pas allés par quatre chemins et ont « réorganisé » à leur manière les faits réels intervenus durant le conflit. Quitte à multiplier les erreurs grossières. En effet, le tournage du film se déroule en Espagne, ce qui fait que le relief et la géographie du décor contraste avec l’environnement réel du conflit. On rappelle que ce dernier avait lieu en Belgique. De ce fait, la neige manque dans certaines scènes du film, alors que l'ensemble de l'Ardenne en avait été recouverte durant la bataille. Un élément majeur, car il a eu de fortes incidences sur le conflit.

Ensuite, le film fait preuve d’anachronismes un peu absurdes. On peut le voir notamment chez l'armée américaine qui utilise des Jeeps M38 et des Dodge M37 alors que ces dernières datent de l’époque de la guerre de Corée. De même, les prétendus panzers allemands du film sont accompagnés de half-track M3 américains.

Enfin, il est à noter que le rôle de l’armée britannique durant La Bataille des Ardennes est à peine évoqué alors qu’elle a eu un rôle prépondérant durant cette opération. Comme souvent, dans bien des films hollywoodiens, le beau rôle est principalement donné à celui des GI américains, donnant l’impression qu’ils ont stoppé à eux seuls le conflit.

Un flot de critiques à sa sortie

Bien que le film ait été apprécié pour son côté divertissant, La Bataille des Ardennes a toutefois été vivement critiquée par historiens, et même les vétérans de la Guerre qui ont dénoncé ses inexactitudes. D’après Daily History, Le film a d’ailleurs frôlé le procès en diffamation via le personnage du colonel Hessler qui était inspiré de Joachim Peiper, l’un des principaux commandants allemands de cet événement. Pour éviter cela, les producteurs ont même édulcoré le personnage, qui fut bien plus belliqueux durant cette bataille. Enfin, le film a été lui-même critiqué par l’ancien Président des Etats-Unis, Dwight D. Eisenhower, commandant des forces alliées en Europe à cette époque. Comme le relate Daily History :