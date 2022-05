La Belle et la Bête : un petit village français a inspiré les décors du film

Voir aussi

Doctor Strange 2 : qui est ce personnage qui apparaît dans la scène post-générique ?

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" est enfin en salles. Comme la tradition le veut, le film renferme deux scènes post-génériques. Dont une première très surprenante, qui met en scène un nouveau personnage. Mais de qui s'agit-il ? ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS !