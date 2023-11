La Bête : Léa Seydoux intrigante dans le trailer fou du nouveau film de Bertrand Bonello

Le réalisateur l'a déclaré lui-même, "La Bête" est à ce jour le film dont il est "le plus fier". En attendant sa sortie, prévue en février 2024, le nouveau film de Bertrand Bonello se dévoile dans une première bande-annonce aux images fascinantes, avec une Léa Seydoux aussi séduisante qu'intrigante.

La grande promesse de La Bête

Le nouveau film de Bertrand Bonello, La Bête, est avec La Bête dans la jungle de Patric Chiha une des adaptations cinématographiques contemporaines du roman d'Henry James La Bête dans la jungle. Un roman fascinant par son énigme, où il est question de secret, d'un destin qui doit se révéler, d'un inconnu à explorer, dans une ambiance fantastique et dans le cadre d'une relation sentimentale. Pour La Bête, le réalisateur du formidable Saint Laurent réunit au casting Léa Seydoux et l'anglais George MacKay, qui pour l'occasion a appris le français. L'acteur de 1917 remplace Gaspard Ulliel, malheureusement décédé en janvier 2022 et initialement attaché au projet.

Dans un futur proche, les émotions sont devenues une menace. Gabrielle (Léa Seydoux) décide alors de purifier son ADN dans une machine qui va la replonger dans ses vies passés, afin d'éliminer tout sentiment puissant. Sa rencontre avec Louis (George MacKay) va lui faire ressentir un lien puissant, comme s'ils se connaissaient depuis toujours.

Un mélodrame fantastique vertigineux

La Bête se déroule sur trois périodes différentes : en 1914, 2014 et 2044. On va donc suivre la relation entre Gabrielle et Louis sur ces trois périodes, avec donc une triple mise en scène, historique, contemporaine et futuriste. C'est ce que montrent ces premières images de la bande-annonce (vidéo en tête d'article), et le spectacle s'annonce vertigineux, quelque part entre l'anticipation façon Cronenberg, le genre du slasher et le film catastrophe. En effet, Gabrielle prononce dans ce trailer l'idée originale de cette histoire formidable, telle qu'écrite d'abord par Henry James :

J'ai le sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.

On entend par ailleurs la voix de Xavier Dolan, aussi producteur de La Bête, et le casting compte par ailleurs Julia Faure et Guslagie Malanda. Mystérieux, ambitieux, La Bête a tout d'un événement, qui sera à découvrir dans les cinémas le 7 février 2024.