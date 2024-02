En replay sur Arte, ce film français méconnu et adoré par un cinéaste légendaire

En 1973, décennie de "L'Aventure c'est l'aventure" et le fameux court-métrage "C'était un rendez-vous" pour Claude Lelouch, sort son très réussi "La Bonne année". Un film qui a beaucoup plus aux États-Unis et qui a notamment servi d'inspiration pour "Eyes Wide Shut"...

Le joyau de Claude Lelouch

La filmographie prolifique de Claude Lelouch souffle, à leurs extrêmes, le chaud et le froid. Dans ses plus belles réussites, il y a la Palme d'or 1966 et Oscar du Meilleur film étranger 1967 Un homme et une femme. Il y a encore le succès commercial, mal reçu par la critique puis devenu culte L'Aventure c'est l'aventure, le dernier grand succès de Jean-Paul Belmondo Itinéraire d'un enfant gâté... Et il y a aussi La Bonne année, comédie policière et romantique de 1973, dont l'appréciation est proportionnellement inverse à sa notoriété.

La Bonne année ©Les Films 13

C'est le soir du Nouvel an, et le directeur de la prison offre à ses détenus une séance de cinéma. Tandis que défilent les images de "Un homme et une femme", une véritable émeute éclate parmi les prisonniers. Le directeur en relâche néanmoins trois. Simon (Lino Ventura), un gangster, est libéré et se rend au domicile conjugal afin d'y célébrer la nouvelle année. Mais sa femme l'a remplacé.

Le lendemain, Simon accompagne son ami Charlot (Charles Gérard) à Cannes. Tous deux se mettent à préparer le braquage d'une prestigieuse bijouterie. Mais Simon semble aussi très intéressé par la jeune antiquaire, Françoise (Françoise Fabian) qui travaille juste à côté...

Kieslowski, Nescafé, La Bonne année et Tom Cruise

Dans le rôle de Simon, que Claude Lelouch a écrit sur-mesure pour Lino Ventura après leur collaboration pour L'Aventure c'est l'aventure, l'acteur italien livre une de ses plus belles performances. En gangster charmeur mais peu éduqué et sans manière, amoureux d'une femme cultivée, libérée et indépendante, il reçoit d'ailleurs les uniques récompenses de sa carrière, le Prix d'interprétation masculine au Festival de San Sebastian en 1973 et aux Prix Sant Jordi 1974, et un David spécial partagé avec Françoise Fabian aux David di Donatello 1974.

Il se trouve que La Bonne année a très bien voyagé, jusqu'à se frayer un chemin jusque dans la liste des films préférés de Stanley Kubrick, soit peut-être le cinéaste le plus idolâtré de l'histoire. C'est un autre prestigieux cinéaste qui le racontait, Sydney Pollack, au détour d'une conversation sur le film Eyes Wide Shut dans lequel il tient un rôle :

Nous avons passé des heures à discuter de Kieslowski. Stanley en était aussi fou que moi. Nous avons même eu de longues discussions sur des publicités Nescafé qui se tournaient à Londres à ce moment-là : comment quelques rares mots peuvent dire une histoire. Il refaisait le montage des pubs et me les envoyais sur cassette. L'un de ses films préférés était "La Bonne Année" de Claude Lelouch, qui est aussi l'un des miens. Stanley en était si excité qu'il s'est procuré une copie et l'a fait voir à Tom.

"J'ai besoin que vous soyez vrais"

Il y a deux ans, Claude Lelouch a évoqué le sujet et la considération de Stanley Kubrick de son film, dans un échange avec Philippe Rouyer suite à une projection de L'Aventure c'est l'aventure.

(Stanley Kubrick) adorait ce film. Il m'a appelé un jour pour me dire qu'il montrait ce film à tous ses acteurs avant le tournage d'un film, et leur disait : "j'ai besoin que vous soyez vrais." Sydney Pollack m'a dit : "la veille du tournage (de "Eyes Wide Shut", ndlr), on a été obligés de se "taper" "La Bonne année" avec Tom Cruise et Nicole Kidman ! Mais on a pris beaucoup de plaisir."

Au-delà de Stanley Kubrick et Sydney Pollack, c'est tout le cinéma américain qui a réservé un très bel accueil au film de Claude Lelouch. En effet, un remake avec Peter Falk a été réalisé en 1987 par John G. Avildsen, Happy New Year, et Robert De Niro s'est lui intéressé à produire un nouveau remake dans les années 2000, sans cependant y aboutir.