La Boum : Sophie Marceau a touché un cachet ridicule pour le film

En 1980 sort "La Boum", qui révèle Sophie Marceau au grand public. Cependant, le salaire qu'elle reçoit à l'époque pour le film est très loin de ses cachets actuels.

La Boum : une révélation nommée Sophie Marceau

Dans la catégorie des films générationnels, il faut évidemment citer La Boum. En effet, le film réalisé par Claude Pinoteau et scénarisé par Danièle Thompson a marqué le jeune public pour sa représentation authentique de l'adolescence de l'époque. C'est ainsi que grâce à ce film, Sophie Marceau est devenue une star incontournable du cinéma français, à seulement 14 ans. La performance de l'actrice ainsi que la bande-son culte du film ont contribué à ce que ce dernier fasse partie des longs-métrages phares du cinéma français. Ce succès s'accompagnera d'une suite intitulée La Boum 2, qui permettra à Marceau d'obtenir son premier César.

Le film suit donc Vic, une jeune adolescente qui ne rêve que d'une chose : organiser sa première soirée. Toutefois, elle aura fort à faire entre ses premiers émois amoureux et les problèmes de couple de ses parents.

La Boum ©Gaumont

Un cachet ridicule

La Boum a trusté durant plusieurs semaines la place de numéro 1 du box-office français en 1980. Il a ainsi totalisé 4,3 millions d'entrées en France et fut même le leader dans certains pays tels que l'Italie. Cela n'a toutefois pas empêché Sophie Marceau d'obtenir un cachet ridicule pour ce projet où elle est pourtant la protagoniste.

Ainsi, comme le relate Télé 7 jours, l'actrice déclare en 2013 que le montant de son cachet pour jouer dans La Boum ne fut pas grandiose : 4 000 francs à l'époque, soit 600 euros. Un peu moins d'une moitié de SMIC actuel donc, pour jouer dans un film devenu incontournable.

Rappelons également qu'avant Sophie Morceau, d'autres actrices étaient pressenties pour jouer le rôle de Vic. Celle qui était le plus proche de l'obtenir était Sheila O'Connor, qui a finalement été recastée dans le rôle de Pénélope, la meilleure amie de l'héroïne. On pourra aussi noter des comédiennes devenues incontournables aujourd'hui telles qu'Emmanuelle Béart et Sandrine Bonnaire.