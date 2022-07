La chanteuse et comédienne Dani est décédée à 77 ans

Ce lundi 18 juillet, la chanteuse et comédienne Dani s'est éteinte à l'âge de 77 ans. Son manager Lambert Boudier a annoncé la triste nouvelle à l'AFP ce mardi 19 juillet. L'artiste, mannequin et meneuse de revue est décédée "des suites d'un malaise" à son domicile, dans la région de Tours.

Dani venait de terminer la tournée de son album Horizons Dorés et préparait un nouvel opus musical intitulé Attention Départ. Dans un message publié sur son compte Facebook, Lambert Boudier a déclaré :

Nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent. Des boums et des bangs, Dani en a vécu et nous en a fait vivre, la rencontrer c'était s'embarquer dans une course folle où l'amour était le maître-mot. (...) Elle était un souffle de vie puissant, une nature entière, débordante d'amour et d'énergie.