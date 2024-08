Ce soir à la TV : Pierre Richard "se livrait à des ébats" sur le tournage de cette comédie culte aux 7M d'entrées

Ce soir France 3 diffuse "La Chèvre", la comédie culte de Francis Veber avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. Sur le tournage, ce dernier était intenable avec sa compagne de l'époque.

La Chèvre : les maladresses de François Perrin

Que ce soit comme réalisateur ou scénariste, Francis Veber a participé à de nombreuses comédies cultes. Il est en effet crédité aux scénarios de Le Grand Blond avec une chaussure noire (1972), de L'Emmerdeur (1973) ou encore Le Retour du grand blond (1974). Après avoir vu Pierre Richard réciter ses dialogues, le cinéaste décide de le diriger lui-même dans Le Jouet (1976), avant de le retrouver pour La Chèvre (1981). Un film qui met en scène un personnage récurant de Francis Veber : François Perrin (dont François Pignon est une variante).

Ici, Pierre Richard incarne un Perrin dont la vie se résumer à une succession de malchance. L'homme fait constamment les mauvais choix et le sort semble s'acharner sur lui. Son profil intéresse alors M. Bens, le patron d'une grande entreprise dont la fille a été kidnappée lors de vacances au Mexique. Cette dernière étant également extrêmement malchanceuse, Perrin pourrait bien parvenir à retrouver sa trace en faisant les mêmes bourdes qu'elle. Pour accompagner Perrin, M. Bens l'associe tout de même à un détective "normal", l'imposant Campana (Gérard Depardieu). Ce dernier ne sera pas au bout de ses peines aux côtés de Perrin...

La drôlerie de La Chèvre réside dans l'enchaînement de situations rocambolesques dont est victime Perrin, qui malgré tout garde le sourire et étonnante assurance. Le tout devant un Campana dépité devant autant de poisse. Le duo Pierre Richard / Gérard Depardieu fonctionne à merveille à l'écran. Pourtant, sur le tournage, les choses étaient plus compliquées qu'elles n'y paraissent.

Pierre Richard intenable sur le tournage

En effet, outre les conditions de tournage difficiles, avec de fortes températures et des animaux dangereux qui s'invitent, les deux acteurs étaient difficiles à gérer pour Francis Veber. Gérard Depardieu était beaucoup trop porté sur l'alcool. Tandis que Pierre Richard était, à l'époque, davantage concentré sur sa relation amoureuse avec une jeune femme surnommée Amour. Comme le révélait Francis Veber dans l'émission Jour J sur RTL, le comédien n'hésitait pas à batifoler avec elle dès qu'il en avait l'occasion, même dans une loge où se faisait maquiller Gérard Depardieu.

Il était avec Amour dans la loge de maquillage. Il y avait un rideau, et on maquillait Gérard Depardieu. Mais lui se livrait à des ébats à l'arrière, ce qui fait que Depardieu a reçu le pinceau de maquillage dans l'œil. Et il criait : "Vous avez fini bande de salauds ?".

La Chèvre ©Gaumont

En plus de partager ses moments intimes de la sorte, Pierre Richard faisait preuve d'une certaine niaiserie avec sa compagne qui avait le don d'agacer autant Gérard Depardieu que Francis Veber. Ce dernier l'explique par le fait que l'acteur était plus âgé qu'elle et s'adressait alors à elle comme une enfant.

Ils bêtifiaient tous les deux au petit-déjeuner/ Et ça donnait : "Est-ce qu'elle veut de la tuture sur sa biscocotte ? Oui, elle veut de la tuture sur sa biscocotte". Evidemment, on arrivait assez crispés, Depardieu et moi.

Malgré ces frustrations des uns et des autres durant le tournage, La Chèvre a été un carton à sa sortie. Le film a été le plus grand succès de 1981 avec plus de 7 millions d'entrées. De quoi motiver Gérard Depardieu et Pierre Richard à se reformer malgré tout dès 1983 avec Les Compères, puis en 1986 avec Les Fugitifs.