La Chute de la Maison Blanche 4 : Gerard Butler revient !

Gerard Butler à la rescousse, pour la quatrième fois ! La franchise d'action initiée par "La Chute de la Maison Blanche" va obtenir un quatrième opus qui devrait continuer dans le n'importe quoi explosif. Gerard Butler insiste avec les séries B et s'accroche au rôle de Mike Banning.

Gerard Butler, sauveur attitré du président

Le cinéma américain est toujours au rendez-vous quand il faut inventer des héros capables de sauver les USA des pires problèmes. Que ce soit des aliens, des terroristes ou même une catastrophe climatique. Gerard Butler est l'un de ces acteurs sur qui on peut compter quand la situation est critique. L'acteur britannique se fiche de faire un cinéma acclamé et continue d'empiler les projets dispensables et peu exigeants - pour ne pas dire mauvais. Entre Geostorm, Greenland ou Gods of Egypt, il persiste à s'illustrer dans la franchise ...Has Fallen (La Chute de..., en VF). Il campe dedans Mike Banning, un agent chargé de veiller sur le président des USA en toutes circonstances. On l'avait laissé en train de décrocher une promotion pour devenir directeur du Secret Service. Une organisation qui existe pour de bon et dont l'une des principales missions est de veiller à ce que le chef de la nation soit en sécurité.

Un quatrième film, avec la même équipe

Le dernier épisode en date, La Chute du Président, a rapporté 146 millions de dollars au box-office, pour un budget situé dans les 40 millions. Un score positif, sans être exceptionnel. Mais c'est bien la preuve qu'il existe un public pour consommer ce type de cinéma. De quoi permettre de lancer la conception d'un quatrième film, qui sera titré Night Has Fallen en version originale. Retour de Ric Roman Waugh derrière la caméra, à qui l'on doit le précédent. Gerard Butler, obviously, ne lâche pas le rôle de Mike Banning ! Pour s'assurer que ce soit encore du grand n'importe quoi, le scénariste Robert Mark Kamen (Le Transporteur, Taken et déjà de La Chute du Président) se chargera d'inventer cette nouvelle histoire. La dream team est au complet !

Rien n'est encore annoncé sur le contenu du scénario mais on peut presque deviner par avance de quoi il sera question. Le président va être en danger et Gege va devoir se salir les mains pour lui sauver la peau. Dans le troisième opus, c'est Morgan Freeman qui le campait. Aucune indication ne laisse entendre qu'il reprendra ce rôle mais la star, actuellement en roue libre (ses choix des années 2010 sont troublants) ne devrait pas voir d'inconvénients à remonter en selle si on lui propose.