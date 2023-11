La Cité de la peur: pourquoi ce grand réalisateur a refusé de tourner le film des Nuls

En 1994, Les Nuls écrivent leur comédie culte "La Cité de la peur". Le film est réalisé par Alain Berbérian, mais Alain Chabat et ses collègues du trio comique avaient d'abord proposé la réalisation à une grande figure du cinéma français, qui les avait alors sévèrement recalés...

La Cité de la peur, reine des comédies cultes

En 1994, le trio comique Les Nuls - Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia -, stars de la télévision depuis la fin des années 80, écrivent leur premier film, une comédie policière intitulée La Cité de la peur. Un film comique étonnant dans le paysage cinématographique française, qui emprunte notamment son attrait pour les gags visuels, l’absurde et le non-sens aux frères Zucker.

La Cité de la peur ©StudioCanal

Le film est réalisé par Alain Berbérian, réalisateur des émissions télévisées du trio Les Nuls. Pourtant celui-ci n’était pas le premier choix des trois humoristes et de StudioCanal. En effet, ils souhaitaient à l’origine confier la réalisation de leur film à un réalisateur et producteur français de tout premier plan.

Claude Berri a refusé La Cité de la peur

Réalisateur et producteur aussi tout-terrain que prolifique, scénariste et aussi acteur, Claude Berri était surnommé « le parrain » du cinéma français. Au début des années 90, il en est une des plus grandes figures, ayant notamment réalisé en 1986 Jean de Florette et Manon des sources, et en 1993 Germinal. Côté production, on lui doit à la même période, entre autres, des films comme L’Ours de Jean-Jacques Annaud et La Petite Voleuse de Claude Miller en 1988, et en 1994 La Reine Margot de Patrice Chéreau.

C’est donc vers Claude Berri que se tournent Les Nuls, mais celui-ci refuse de réaliser La Cité de la peur, déclarant trouver ce scénario, tout simplement :

Un peu débile.

Le producteur se rattrape en 1995

D’une certaine manière, Claude Berri a raison : l’humour complètement loufoque et issu de « l’esprit Canal » de La Cité de la peur peut être jugé ainsi, « débile », mais c’est un second degré tout à fait conscient et qui se révèle brillant. Si la presse l’accueille mal lors de sa sortie au cinéma, il convainc néanmoins le public qui se rend en nombre dans les salles (plus de 2,2 millions de spectateurs), et devient rapidement un film culte et adoré.

Claude Berri a peut-être raté une collaboration à une très grande comédie du cinéma français, mais il se rattrape en beauté l’année suivante. En 1995, il produit et joue dans un succès comique encore plus grand : Les Trois Frères, du trio comique Les Inconnus, qui attire près de 7 millions de spectateurs dans les cinémas et remporte le César de la Meilleure première oeuvre en 1996.

Les Trois Frères ©Pathé

Et s’il a refusé la proposition d’Alain Chabat et de ses collègues pour La Cité de la peur, aucune animosité entre eux : en 1997, il est le producteur de Didier, le premier long-métrage réalisé par Alain Chabat, et est aussi celui de son deuxième, le chef-d’œuvre de comédie Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre en 2002.