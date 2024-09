La course à l'échalote : que signifie le titre du film avec Pierre Richard ?

Ce soir, la chaîne Arte diffuse la comédie "La course à l'échalote" de Claude Zidi avec Pierre Richard et Jane Birkin. Mais que signifie vraiment le titre de la comédie culte aux trois millions de spectateurs ?

La course à l'échalote : Pierre Richard chez Claude Zidi

Sorti en 1975, La Course à l’échalote est une comédie française réalisée par Claude Zidi, avec Pierre Richard dans le rôle principal, et également Jane Birkin dans le rôle de sa compagne. Le film, connu pour son rythme frénétique et ses situations absurdes, raconte l’histoire d’un employé de banque maladroit qui se retrouve malgré lui dans une série de malentendus et de quiproquos en cherchant à retrouver des documents importants volés.

Mais que signifie vraiment le titre du long-métrage, qui avait attiré près de trois millions de spectateurs au cinéma l'année de sa sortie ?

La signification du titre

L’expression "course à l’échalote" est un idiome français qui désigne une compétition absurde et frénétique où plusieurs personnes se précipitent pour atteindre un objectif, souvent sans en comprendre réellement l'importance ou sans qu'il y ait un véritable enjeu. Le titre reflète parfaitement le ton du film, où le personnage principal est pris dans une série d’événements désordonnés qui n’ont souvent ni queue ni tête, et où l’action avance à toute vitesse, sans que personne ne sache vraiment où tout cela mène.

La signification de "la course à l'échalote" est à la fois littérale et figurée. À l'origine, elle désignait un jeu enfantin dans lequel une personne courait en tenant une autre par le col et le fond du pantalon, l'obligeant à courir rapidement sans lui laisser de choix. Ce jeu a évolué pour devenir une métaphore de la compétition, où les participants cherchent à surpasser les autres, souvent de manière désordonnée et sans véritable finalité​.

L'étymologie de l'expression renvoie à l'argot, où l’échalote, comme l'oignon, est parfois associée aux fesses. "Courir après les fesses" ou "faire une course à l'échalote" a donc pris le sens de poursuivre quelqu'un de près, tout en poussant l'autre à se précipiter. Avec le temps, cette notion s’est étendue aux compétitions politiques ou professionnelles, souvent marquées par l’utilisation de moyens peu scrupuleux pour atteindre un objectif​.