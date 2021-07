La Croisade : une bande-annonce amusante avec Louis Garrel et Laetitia Casta

Louis Garrel nous conte une fable écologique et contemporaine dans son nouveau film "La Croisade". La bande-annonce touchante et farfelue est enfin dévoilée et nous laisse entrevoir les mêmes personnages que son film précédent.

La Croisade : le retour du trio

Louis Garrel est de retour et toujours entouré de ses mêmes acolytes. Son nouveau film La Croisade semble faire suite à son dernier long-métrage L'Homme fidèle. En effet, Louis Garrel reprend son trio de personnages fétiches, Marianne, Abel et Joseph. On retrouve donc Laetitia Casta, sa femme à la ville, et le jeune Joseph Engel.

Dans cette fantaisie utopique, il peint le portrait d'une jeunesse soucieuse de son environnement et de son avenir. Ici, les enfants sont tracassés et révoltés par le manque d'implication et l'égoïsme des grandes personnes par rapport à l'écologie. À la fois touchant et farfelue, La Croisade montre l'investissement de certains jeunes prêts à tout (vraiment tout) pour changer le monde.

La Croisade ©Shanna Besson - Why Not Productions

Louis Garrel est toujours là où on ne l'attend pas ! En effet, ce nouveau long-métrage a fait partie de la section éphémère « Le cinéma pour le climat » du Festival de Cannes. Il s'aventure donc dans un conte truffé d'humour et d'inventivité qui suit une bande d'enfants.

Une fantaisie utopique

Le synopsis officiel laisse entrevoir une fable plutôt fantasque : Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés pour mission de sauver la planète.

Jean-Claude Carrière signe ici son dernier scénario, lui qui avait déjà œuvré pour L'Homme fidèle. L'histoire est drôle et dévoile une vraie chronique anticonsumériste pleine d'autodérision. Abel et Marianne sont des parents modernes qui tentent de s'impliquer au mieux dans l'éducation de leur fils. Ils savent se montrer compréhensifs, mais il y a des limites à ne pas dépasser, comme vendre la petite robe Dior de sa mère ! C'est avec beaucoup d'humour que La Croisade souffle un vent de fraîcheur dans le cinéma français. Ainsi, le film s'adresse également à un jeune public qui sera séduit par cette fable lumineuse et utopique.

La sortie en salle de ce conte écologique est prévue le 22 décembre prochain.