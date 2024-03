La Demoiselle et le Dragon sur Netflix : Millie Bobby Brown a vécu un tournage très difficile

Millie Bobby Brown est la tête d’affiche de "La Demoiselle et le Dragon", sorti récemment sur Netflix. Un film qui a représenté le plus gros challenge physique de la carrière de la jeune actrice.

La Demoiselle et le Dragon est arrivé sur Netflix

Netflix a récemment ajouté à son catalogue La Demoiselle et le Dragon. Sorti le 8 mars, le film propose une relecture des contes de fée avec une intrigue bien plus sombre. Il met en scène Elodie, une jeune femme qui accepte d’épouser un prince, avant de réaliser qu’elle doit lutter pour sa survie lorsqu’elle est offerte en sacrifice à un dragon. La Demoiselle et le Dragon a été réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, qui n’avait plus dirigé de long-métrage depuis Intruders, sorti en 2011. Doté d’un beau casting, le film est porté par Millie Bobby Brown. Cette dernière, connue pour être l’interprète d’Eleven dans Stranger Things, a vécu un tournage assez éprouvant.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Un tournage physiquement exigeant

À l’occasion de la sortie de La Demoiselle et le Dragon, Millie Bobby Brown s’est confiée à Allociné sur son rôle dans le film. Elle a notamment été interrogée sur le challenge physique représenté par ce rôle. Et elle a assuré que le tournage du long-métrage de Fresnadillo avait été le plus difficile de sa carrière sur ce plan :

C’était épuisant, c’est le moins que l’on puisse dire. Je ne suis jamais rentrée chez moi autant fatiguée qu’après le tournage de ce film. C’était parfois 12 heures de cascades qui s’enchaînaient. Des sauts, de l’escalade, de la course… C’était vraiment épuisant !

L’actrice a aussi expliqué qu’elle ne s’était pas vraiment entraînée pour jouer Elodie. Car elle voulait que ses réactions à l’écran paraissent naturelles lorsque son personnage affrontait différentes épreuves. Ce choix lui a donc valu de connaître un tournage assez rude.

Une actrice occupée

Si La Demoiselle et le Dragon est donc d’ores-et-déjà disponible, Millie Bobby Brown va apparaître dans plusieurs autres projets au cours des prochaines années. Elle sera à l’affiche des films The Electric State, The Thing About Jellyfish et The Girls I’ve Been.

Les fans de Stranger Things retrouveront aussi Millie Bobby Brown dans la cinquième et dernière saison de la série. Ils devront toutefois patienter un long moment. Car la comédienne a récemment révélé lors du Jonathan Ross Show qu’il faudrait encore neuf mois pour boucler le tournage ! Les derniers épisodes du show ne devraient donc pas sortir avant au moins la deuxième partie de 2025.