Le nouveau film de Millie Bobby Brown est déjà un carton sur Netflix

"La Demoiselle et le Dragon" est rapidement devenu un succès sur Netflix. Encore un pour Millie Bobby Brown qui continue d'attirer les abonnés de la plateforme de streaming.

Encore un succès pour Millie Bobby Brown et Netflix

On peut dire que Netflix a eu le nez fin en offrant à Millie Bobby Brown le rôle d'Eleven dans Stranger Things. Alors adolescente, la jeune actrice est rapidement devenue la figure principale de la série. Et le succès de show l'a rendu très populaire. À tel point que la plateforme a décidé de poursuivre l'aventure avec elle au-delà de la série fantastique. Elle a ainsi porté Enola Holmes en 2020, qui avait engrangé 76 millions de vues dans les 28 premiers jours de sa mise en ligne. Un score impressionnant qui a permis à Netflix et Millie Bobby Brown de continuer leur collaboration.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Ainsi, l'actrice a repris son rôle de petite sœur de Sherlock Holmes dans Enola Holmes 2 (2022). Grâce à ce film, la comédienne est devenue l'actrice de moins de 20 ans la mieux payée de l'histoire en empochant 10 millions de dollars. Enola Holmes 3 est désormais attendu. Mais avant cela, Millie Bobby Brown a décidé d'affronter une imposante créature dans La Demoiselle et le Dragon. Réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, le film a été mis en ligne sur Netflix le 8 mars et, sans surprise, les abonnés se sont rués dessus.

La Demoiselle et le Dragon est numéro 1 dans 79 pays !

Si Enola Holmes 2 avait impressionné avec plus de 64 millions d'heures de visionnage dès sa première semaine de mise en ligne, La Demoiselle et le Dragon n'est pas en restes. D'après Deadline, le long-métrage n'a eu besoin que de trois jours pour cumuler plus de 35 millions de vues. C'est donc logiquement que La Demoiselle et le Dragon est arrivé en tête des films les plus regardés aux États-Unis, mais aussi en France, et dans 79 pays au total. C'est d'ailleurs dans pas moins de 93 pays que le long-métrage atteint le top 10.

S'il continue sur sa lancée, La Demoiselle et le Dragon pourrait rapidement dépasser le score d'Enola Holmes. De là à devenir un des films en langue anglaise les plus regardés sur Netflix ? Pas forcément, puisqu'il faudrait tout de même dépasser les 266 millions de vues de Tyler Rake, ce que même Enola Holmes n'a pas réussi à faire.