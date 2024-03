La Demoiselle et le dragon sur Netflix : bientôt une suite ? Le réalisateur répond

Et si "La Demoiselle et le dragon" avait droit à une suite sur Netflix ? Le réalisateur du film a répondu à cette question. Attention !! Cet article contient des SPOILERS sur la fin du film avec Millie Bobby Brown !

La Demoiselle et le dragon : Millie Bobby Brown toujours star de Netflix

Millie Bobby Brown est un pur produit Netflix. Après avoir été révélée grâce à son rôle d'Eleven dans la série Stranger Things en 2016, la comédienne qui a eu 20 ans cette année, a continué sa collaboration avec la plateforme, avec notamment la saga Enola Holmes, dont elle est également la productrice exécutive. Un nouveau rôle professionnel dans lequel elle s'épanouit, puisqu'elle est également la productrice exécutive du nouveau long-métrage Netflix dont elle est la star : La Demoiselle et le dragon.

Disponible depuis vendredi dernier, le film mis en scène par Juan Carlos Fresnadillo (28 semaines plus tard) et adapté du roman Damsel d'Evelyn Skye, débute comme un joli conte de fées : Elodie (Millie Bobby Brown), une jeune femme, est choisie pour épouser le prince d'un royaume féérique et en devenir la nouvelle princesse.

Mais le rêve tourne rapidement au cauchemar quand, lors d'une cérémonie donnée dans une montagne surplombant le château, Elodie est jetée en sacrifice dans une grotte habitée par un dragon sanguinaire.

Ne trouvant aucune issue, Elodie n'a pas d'autre choix que de s'armer de courage pour affronter la bête qui n'en est pas à sa première victime. D'autres jeunes femmes ont en effet été sacrifiées avant elle pour répondre à une vengeance ancestrale du dragon.

Déjà un succès. Et une suite ?

La fin de La Demoiselle et le dragon laisse à penser qu'une suite est envisageable. En effet, Elodie, après avoir vaincu le dragon (qui est en fait une femelle), et compris les raisons de son courroux, décide de le libérer, et de retourner dans son royaume alors qu'il vole à ses côtés.

À peine deux jours après avoir été mis en ligne, le film est déjà premier du Top 10. Un beau succès qui pourrait donner l'envie à Netflix d'officialiser une suite, dans laquelle on pourrait découvrir les aventures d'Elodie et de son nouvel ami.

À ce propos, le réalisateur du film, Juan Carlos Fresnadillo, s'est confié au micro du podcast de Total Film, et a déclaré qu'il y avait encore des choses à découvrir sur cet univers, en raison d'un détail présent dans le roman, mais pas dans le long-métrage :

"C'est exact de dire que le monde de "La Demoiselle et le Dragon" est assez vaste. Principalement en raison de l'introduction d'une nouvelle famille (...) Dans le récit, cette addition suggère l'anticipation de nouvelles aventures à venir. Donc, sans aucun doute, si cela devait se concrétiser, je serais vraiment ravi de poursuivre, c'est certain."

Ainsi, le réalisateur est d'ores et déjà prêt à rempiler pour une nouvelle aventure. La balle est désormais dans le camp de Netflix.