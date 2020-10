La Famille Addams 2 : une date de sortie et un teaser

La Famille Addams est de retour ! Le nouveau film d'animation s'annonce avec un premier teaser. "La Famille Addams 2" est prévu pour octobre 2021 dans les salles, parfait pour Halloween !

Le retour de La Famille Addams

Cette famille pas comme les autres est, au fil du temps, devenue définitivement culte. Créée en 1938 par le dessinateur Charles Addams, La Famille Addams s'est vue dérivée sous de nombreuses formes. De 1964 à 1966 sort la première série diffusée sur la chaîne ABC. Puis en 1973, NBC diffuse la première série animée La Famille Addams. Évidemment, en 1991 et 1993, Barry Sonnenfeld donne un nouveau souffle à ces personnages culte à travers ses deux films très réussis. Ce qui entraînera le lancement de nouvelles séries animées. Puis, en 1998, Dave Payne signe un nouveau film intitulé La Famille Addams : Les Retrouvailles, qui proposait un tout nouveau casting.

Après de nombreuses autres adaptations, nous voici en 2019, avec une toute nouvelle version du mythe. En effet, Conrad Vernon (Shrek 2, Madagascar 3, Monstres contre Aliens) et Greg Tiernan (Sausage Party) remettaient La Famille Addams au goût du jour à travers un film d'animation produit par Universal. Malgré des critiques mitigées, le film a rencontré un certain succès au box-office avec plus de 203 millions de dollars de recettes pour un budget de 24 millions. De quoi, évidemment, lancer une suite.

La Famille Addams 2

Cette suite est prévue pour le 27 octobre 2021 dans les salles françaises. Toujours produit par Universal, La Famille Addams 2 verra le retour de Conrad Vernon et Greg Tiernan à la réalisation. Côté casting vocal, la distribution du premier film composée d'Oscar Isaac dans le rôle de Gomez, de Charlize Theron en Morticia, de Chloë Grace Moretz dans la peau de Mercredi et enfin de Finn Wolfhard dans les habits de Pugsley, devrait aussi revenir.

Pour confirmer cette suite, le compte Twitter de La Famille Addams vient de publier la première affiche officielle de ce second volet. Apparaît Mercredi dans son look sinistre habituel, affublée de son faciès le plus blasé, sur un fond jaune fluo. Une représentation habituelle de la protagoniste. La publication est accompagnée d'un message qui tease l'arrivée prochaine de nouvelles affiches.

Quant au trailer, celui-ci annonce déjà la couleur. Dans la droite lignée du premier opus, certains personnages sont de retour pour annoncer cette suite. Ainsi, La Chose, Mercredi, oncle Fétide et cousin Machin sont tous présents dans ce court teaser de 50 secondes. Fidèles à eux-mêmes, ils confirment la sortie de cette suite pour octobre 2021. Tout juste un an à attendre pour découvrir ce nouveau film, projet très original, comme le précise si bien Mercredi. Quant à cousin Machin, on espère que Snoop Dog prête toujours sa voix au monstre, mais difficile d'en avoir le cœur net pour le moment.