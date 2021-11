La Famille Addams : Christina Ricci revient sur son audition farfelue pour le rôle de Mercredi

À l’occasion de son trentième anniversaire, la comédienne Christina Ricci est revenue sur son audition pour le rôle de Mercredi dans « La Famille Addams ». Elle en garde un excellent souvenir !

La Famille Addams : un classique de Barry Sonnenfeld

Créée en 1938 par Charles Addams, La Famille Addams a été dérivée sous de nombreuses formes au cours des décennies. Après des séries, en version live comme en version animée, Barry Sonnenfeld décide de se lancer dans une nouvelle adaptation en 1991. Ce nouveau La Famille Addams, aujourd’hui devenu culte, présente ainsi Anjelica Huston en Morticia, Raul Julia dans la peau de Gomez, le grand Christopher Lloyd dans le rôle d’Oncle Fétide ou encore Christina Ricci dans les habits de Mercredi. Une fine équipe, aujourd’hui emblématique, qui est revenue deux ans plus tard dans Les Valeurs de la Famille Addams.

L’audition de Christina Ricci

A l’époque, lorsque Christina Ricci a passé les essais pour le rôle de Mercredi, elle n’était âgée que de 11 ans. Alors qu’elle vient de fêter ses 30 ans, la comédienne est revenue sur son expérience sur La Famille Addams lors d’une interview avec Bloody Disgusting. Elle se souvient par exemple de la reconstitution macabre d’une scène abrégée d'Hamlet, lors de leur représentation à l’école. Une scène qui lui a servi d’audition pour le film. Equipés de prothèses et de faux sang, Mercredi et son frère Pugsley se combattent sur la scène de l’école. Une séquence totalement culte pour l’actrice : « C’est l’une de mes scènes préférées de toute ma carrière ». Elle a notamment adoré la manière dont Barry Sonnenfeld l’a dirigée à l’époque, lui demandant d’être macabre et désordonnée : « Personne ne demande jamais aux enfants de faire ça ». Voici son intervention complète :

J'ai pensé que c'était super amusant en soi. Et puis, quand nous sommes arrivés le jour J, nous avons fait la scène… Nous avons suivi un entraînement d'escrime avant ça. C'était tellement amusant. Nous avions des tubes qui couraient le long de nos jambes, et j'avais cette prothèse… Et le tube de sang jaillissait. Le sang a giclé partout c’était génial.

La Famille Addams ©Paramount Pictures

Malgré de nombreux problèmes de production, La Famille Addams a été un succès avec plus de 191 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 30 millions. Et surtout, Barry Sonnenfeld n’a pas sacrifié l’humour noir et macabre de sa production malgré la pression de la Paramount à l’époque.

Des années plus tard, La Famille Addams est toujours au centre des attentions puisque La Famille Addams : Une virée d’enfer vient de sortir au cinéma. De même, Netflix prépare actuellement une série spin-off centrée sur Mercredi et dirigée par Tim Burton. Sobrement intitulé Mercredi, le show présentera une nouvelle comédienne dans le rôle de la fille Addams, en la personne de Jenna Ortega. Cette dernière sera notamment entourée de Luis Guzmán dans le rôle de Gomez et Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia.