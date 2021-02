La Famille Bélier : le remake US du succès français bat déjà un record

Suite au carton de "La Famille Bélier" en France, un remake avait été mis en développement aux États-Unis. Intitulé "CODA", il vient d'être dévoilé au Festival du film de Sundance. Et il a déjà battu un record.

La Famille Bélier, le carton français de 2014

Sorti en 2014, La Famille Bélier avait été l’un des plus gros cartons de l’année en France. Le film nous faisait suivre le quotidien des Bélier, une famille d’agriculteurs dans laquelle les deux parents et le fils sont tous sourds. Seul Paula, sa grande sœur de 16 ans, entend parfaitement. Son aide est précieuse pour le reste de la famille. Mais un jour, un choix difficile à faire s’offre à la jeune fille. Son professeur de musique, qui lui trouve un véritable don pour le chant, l’encourage à passer le concours de Radio France. Mais elle devrait pour cela s’éloigner de sa famille, qui dépend d’elle au quotidien…

Réalisé par Éric Lartigau, La Famille Bélier avait réalisé un très bon score au box-office, devenant le deuxième plus gros succès de l’année derrière Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?. Le long-métrage de Lartigau avait aussi révélé le talent de comédienne de Louane Emera aux yeux des spectateurs. L’actrice et chanteuse avait remporté le César du meilleur espoir féminin grâce à sa performance dans le film. La Famille Bélier avait donc attiré l’attention à l’étranger, et un remake avait été récemment mis en chantier aux États-Unis.

Le remake de La Famille Bélier séduit le Festival de Sundance

Réalisé par Sian Heder, le remake américain de La Famille Bélier s’intitule CODA (un acronyme pour Child of Deaf Adults). Le film reprend l’intrigue de celui de Lartigau. L’héroïne, cette fois appelée Ruby, y est interprétée par Emilia Jones, l’une des têtes d’affiche de la série Locke & Key.

Ruby (Emilia Jones) - CODA © Sundance Film Festival

CODA a été dévoilé ce week-end au Festival du film de Sundance, où il est en compétition dans la catégorie Films dramatiques américains. Et les réactions des acheteurs du festival ont été largement positives. La performance de Jones a aussi été saluée par la critique. À tel point qu’une compétition féroce a eu lieu pour en acquérir les droits de distribution. Apple et Amazon se sont ainsi disputés le film. C’est finalement la marque à la pomme qui a raflé la mise, pour pas moins de 25 millions de dollars.

Il s’agit tout simplement d’un record, puisqu’aucun film n’avait été vendu aussi cher dans l’histoire du festival jusqu’à présent. Le précédent record était tenu par la comédie Palm Springs, qui avait séduit les acheteurs l’été dernier. Le long-métrage avait été acheté un peu plus de 22,5 millions de dollars.

La réalisatrice de CODA réagit à la réception du film

La réalisatrice de CODA, qui en a également signé le scénario, a réagi à la réception de son film dans des propos relayés par Deadline. Heder espère que son film servira à encourager les studios à produire plus de films portés par des personnages sourds ou autrement handicapés :

J’espère que ce film servira à abattre des barrières qui se dressent contre l’inclusion et la représentation et tracer un chemin pour plus d’histoires centrées sur des personnages de la communauté sourde et handicapée. Le monde a attendu trop longtemps pour que ces histoires soient racontées. Il est temps. Plus d’excuse.

Apple n’a pas encore communiqué de date de sortie pour CODA, qui sortira sur la plateforme de streaming de la marque à la pomme, Apple TV+.