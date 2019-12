La Femme à la fenêtre : Amy Adams parano dans la bande-annonce

Vous avez aimé ? Partagez :

La bande-annonce du thriller « La Femme à la fenêtre » tiré du best-seller éponyme de A.J. Flynn, nous fait découvrir une Amy Adams torturée et agoraphobe. Quand sa voisine se fait tuer sous ses yeux, elle est décidée à faire éclater la vérité mais ne serait-elle pas juste paranoïaque ?

Le film La Femme à la fenêtre tiré du livre du même nom de l’autrice A.J. Flynn vient tout juste de dévoiler une bande-annonce où on semble plonger dans les méandres de la folie et de la paranoïa. Le tout sur un fond musical du plu bel effet : The Dark Side de Muse.

Le thriller signé Joe Wright (Le Soliste, Les Heures sombres) met en vedette Amy Adams dans le rôle d’Anna Fox une femme alcoolique et agoraphobe. Par définition, elle est cloîtrée chez elle et se met à espionner ses nouveaux voisins d’en face. Elle sympathise avec sa voisine Jane, interprétée par Julianne Moore. Un soir Anna assiste de sa fenêtre au meurtre de cette dernière. Elle prévient la police mais bientôt Jane réapparaît, sous les traits d’une autre femme (Jennifer Jason Leigh) ! Qui était la femme rencontrée ? Anna a-t-elle halluciné, devient-elle complètement paranoïaque ? C’est ce que la police croit en tout cas, surtout quand on entend la version du mari de Jane (Gary Oldman).

Un thriller hitchcockien

Le moins que l’on puisse dire est que ce thriller s’annonce haletant dans la pure veine d’Hitchcock ! On pense d’ailleurs immédiatement à Fenêtre sur cour. Et pour le côté héroïne torturée que personne ne croit, on pense à La fille du train.

Pour compléter ce casting déjà impressionnant, on retrouvera Wyatt Russell, Brian Tyree Henry et Anthony Mackie.

La Femme à la fenêtre sortira courant mai 2020.