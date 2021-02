La Fille dans les bois sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm policier mystérieux ?

"La Fille dans les bois" est un téléfilm diffusé sur France 2 le 3 février, adapté d'un polar écrit par la romancière américaine Patricia MacDonald. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce film.

La Fille dans les bois : une erreur à corriger

La Fille dans les bois est un téléfilm de Marie-Hélène Copti. En 5 ans de carrière, la Française a beaucoup travaillé pour la télévision. Elle a mis en scène des épisodes de Parents mode d'emploi, La Petite histoire de France et Demain nous appartient. En 2018, elle réalise également 4 épisodes de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux et autant de la saison 1 de Une belle histoire en 2020.

Elle s'essaie aujourd'hui pour la première fois au long-format pour la télévision avec La Fille dans les bois.

La Fille dans les bois ©France 2

On y suit Jeanne, une femme de 27 ans, dont la sœur Céline est sur le point de mourir. La tristesse se confond néanmoins avec l'incompréhension quand cette dernière lui confie un lourd secret avant de pousser son dernier souffle. 15 ans plus tôt, elle a en effet envoyé un innocent en prison en refusant de lui fournir un alibi. Youssef était pourtant bien avec elle le soir du meurtre de Julie, une jeune fille qui était également la meilleure amie de Jeanne.

Cette révélation a l'effet d'un détonateur dans la mémoire de la jeune femme. Elle n'a d’autre choix que de se lancer dans sa propre enquête pour faire libérer le faussement détenu. Mais pour l'innocenter, il va falloir trouver des preuves et même peut-être découvrir l'identité du véritable tueur. Car l'assassin rode toujours. La décision de Jeanne va faire revenir des souvenirs douloureux pour sa famille, mais la vérité est à ce prix.

Un casting solide

Dans le rôle de Jeanne, nous retrouvons la troublante Carolina Jurczak, que l'on a pu croiser au cinéma dans La Crème de la crème. Plus habituée au petit écran, elle apparaissait dans la première saison de Ben avec Barbara Shulz et plusieurs épisodes de Marseille avec Gérard Depardieu, disponible sur Netflix. Elle pourra compter, dans son enquête, sur l'aide de Mathieu Spinosi, vu dernièrement dans Elli et Clément, Guyane et La Mélodie. À ses côtés, le casting accueille également plusieurs acteurs chevronnés comme Philippe Duquesne, Antoine Duléry, et Agnès Soral.

Le prix du silence

La Fille dans les bois est une adaptation du roman du même nom de Patricia MacDonald, sorti en 2018. En activité depuis les années 80, la romancière américaine a déjà publié plus d'une vingtaine d'ouvrages dans le style du polar. Plusieurs ont été adaptés au cinéma et à la télévision. En France, on a pu découvrir, sur France Télévisions, J'ai épousé un inconnu en 2015 et Le Poids des mensonges en 2017. Tout deux étaient mis en scène par Serge Meynard. En 2018, Une mère sous influence, réalisé par Adeline Darraux, fut lui diffusé sur France 2.

L'année 2007 fut celle de la découverte de MacDonald à la télévision française avec pas moins de 4 adaptations de ses œuvres sur nos petits écrans. Le Vrai coupable fut mis en scène par Francis Huster qui y tenait également le premier rôle aux côtés de Marine Delterme. Claire Keim et Thierry Neuvic étaient également les héros de Un admirateur secret, mini-série en deux parties. Enfin, L'Étrangère et Mort prématurée eurent eux aussi l'honneur de l'adaptation.

Étrangement, son propre pays semble bouder son œuvre. Seul Les Soupçons du cœur et Un Étranger dans la maison ont été adaptés aux États-Unis. Ce dernier le fut tout de même de belle manière, réalisé par Terence Stamp avec Lorraine Bracco et Harry Dean Stanton dans les rôles principaux.