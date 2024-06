Sortie il y a 37 ans, cette parodie culte de Star Wars va avoir une suite

"La Folle histoire de l’espace" est considérée comme une œuvre majeure dans le genre de la parodie. Or, si elle est sortie il y a plus de trente ans, elle va avoir droit à une suite.

La Folle Histoire de l’espace, la parodie culte de Star Wars

Star Wars : Épisode IV - Un nouvel espoir est sans aucun doute l’un des films les plus iconiques de tous les temps. Comme d’autres longs-métrages appartenant à cette catégorie, il a eu droit à sa parodie. Sorti en 1987, La Folle histoire de l’espace se déroule ainsi dans une galaxie au sein de laquelle les habitants d’une planète ont épuisé tout l’air dont ils disposaient. Leur leader décide alors de voler l’air d’une autre planète. Le capitaine Yop Solo et son ami homme-chien Beurk vont toutefois se dresser sur son chemin.

Des acteurs de renom ont accepté de prêter leurs traits à différents personnages de La Folle histoire de l’espace. On peut citer Bill Pullman ou Rick Moranis. Et bien sûr Mel Brooks, qui a en plus réalisé le film et en a co-signé le scénario. Au fil du temps, le long-métrage est lui-même devenu culte. Or, trente-sept ans après, une suite se prépare.

Une suite en développement avec Josh Gad

Jeff Sneider, journaliste généralement très bien informé, a révélé sur son site officiel qu’un nouveau film allait bientôt suivre La Folle histoire de l’espace. Cette fois, son scénario sera signé Josh Gad, Benji Samit et Dan Hernandez. Mel Brooks, âgé de 97 ans, serait même impliqué dans le projet en tant que producteur.

Josh Gad ne sera pas seulement scénariste de ce nouveau film. Il en interprétera aussi l’un des personnages, même si l’on ne sait pas encore lequel. La Folle histoire de l’espace 2 semble aussi avoir trouvé son réalisateur. Sauf changement, c’est Josh Greenbaum qui s’occupera de diriger ce nouveau film.

Que parodiera le nouveau long-métrage ?

Pour le moment, on ne connaît aucun détail de l’intrigue du futur long-métrage de Josh Greenbaum. On ne sait donc pas quel autre film Star Wars il parodiera (s’il parodie bel et bien un volet de la saga créée par George Lucas), ou s’il empruntera des éléments à d’autres franchises… La Folle histoire de l’espace 2 n’a pas non plus de date de sortie à l’heure actuelle. Mais étant donné que les scénaristes et le réalisateur ont été trouvés, on peut espérer avoir bientôt d’autres nouvelles du projet.