La Forêt d'Emeraude : que devient l'acteur Charley Boorman (Tommy) ?

Sorti il y a près de 40 ans, le film "La Forêt d'Emeraude" de John Boorman demeure un classique des années 1980. Découvrez ce que devient Charley Boorman, l'interprète du jeune Tommy.

La Forêt d'Émeraude : un classique pour toute une génération

La Forêt d'Émeraude réalisé par John Boorman et sorti en 1985, est un film d'aventure et de drame écologique inspiré d'une histoire vraie qui a marqué toute une génération de spectateurs.

L'histoire suit Bill Markham (Powers Boothe), un ingénieur américain chargé de la construction d'un barrage en Amazonie. Un jour, son fils de sept ans, Tommy (Charley Boorman), est enlevé par une tribu indigène. Pendant dix ans, Bill cherche désespérément son fils dans la vaste forêt amazonienne. Lorsqu'il retrouve enfin Tommy, ce dernier est devenu un membre à part entière de la tribu, adoptant leur mode de vie et leurs croyances.

Le film explore les conflits entre la modernité et les modes de vie traditionnels, ainsi que les conséquences écologiques de la destruction de la forêt tropicale. Ce conflit est illustré par la difficile tentative de retour à la civilisation de Tommy après avoir passé dix ans coupé du monde.

Que devient Charley Boorman (Tommy) ?

Charley Boorman, fils du réalisateur John Boorman, a poursuivi sa carrière d'acteur en jouant principalement dans les films de son père. Après son rôle marquant dans La Forêt d'Émeraude, il a continué à travailler dans le cinéma tout en devenant célèbre pour ses aventures et documentaires de voyage. En 2003, il a notamment joué dans le film français Moi, César, 10 ans 1/2, 1m39 de Richard Berry dans lequel il incarnait M. Fitzpatrick, le père de Morgan (Mabô Kouyate).

Charley Boorman, aujourd'hui âgé de 57 ans, est surtout connu pour ses aventures à moto à travers le monde aux côtés de l'acteur Ewan McGregor. Leur premier documentaire, Long Way Round (2004), a suivi leur périple de Londres à New York en passant par l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Ce voyage a été suivi de Long Way Down (2007), couvrant leur voyage de l'Écosse à l'Afrique du Sud, et plus récemment de Long Way Up (2020), où ils ont parcouru l'Amérique du Sud en utilisant des motos électriques.

Charley Boorman et Ewan McGregor © DR

En plus de ses voyages avec McGregor, Boorman a participé à d'autres aventures comme Race to Dakar (2006), documentant sa participation au rallye Dakar, et By Any Means (2008), où il voyage de l'Irlande à Sydney en utilisant divers modes de transport locaux. Il a écrit plusieurs livres relatant ses voyages et aventures, et a produit de nombreux documentaires diffusés sur diverses chaînes de télévision à travers le monde.