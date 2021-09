La Fureur du dragon : le combat entre Bruce Lee et Chuck Norris a été tourné dans l'illégalité

"La Fureur du dragon" est l'un des films cultes de la carrière de Bruce Lee durant les années 70, avant sa disparition. Son affrontement contre Chuck Norris a marqué les esprits des amateurs du genre et a pour particularité d'avoir été tourné en partie de manière illégale au Colisée de Rome.

La Fureur du dragon : une opposition culte entre Bruce Lee et Chuck Norris

Le 20 juillet 1973, l'étoile Bruce Lee s'éteint à seulement 30 ans. Au pic de sa popularité, l'acteur enchaîne les films et ne cesse de prouver qu'il excelle dans son domaine. Le dernier titre sorti de son vivant a été La Fureur du dragon et ce long-métrage est connu pour un affrontement célèbre entre la star et Chuck Norris. Le scénario narre l'arrivée de Tang Lung à Rome pour venir en aide aux proches d'un ami. Sur place, il s'oppose par la force aux malfrats qui les rackettent.

Mais ces petites frappes vont riposter en s'offrant les services d'un champion en arts martiaux. C'est justement ce méchant qui est campé par le célèbre Chuck Norris. La Fureur du dragon s'achève sur un affrontement fou entre les deux personnages. Cette scène spectaculaire est entrée dans la légende, à juste titre. Elle le mérite encore plus quand on connaît les coulisses.

La Fureur du dragon

Un tournage sauvage dans le Colisée

Le film devait à l'origine se dérouler aux États-Unis. Mais Bruce Lee, également scénariste et réalisateur, a préféré délocaliser son scénario en Italie, à Rome. Une ville avec du cachet, qui lui permettait surtout de donner vie à un combat spectaculaire dans le Colisée. Un monument historique populaire et convoité par les touristes. Or, tourner dans ce lieu est interdit, pour d'évidentes raisons de préservation. Bruce Lee voulait cependant à tout prix combattre un vilain digne d'un western dans ce cadre - une inspiration qui lui est venue suite à la vision du monumental Spartacus.

Malgré une interdiction de tourner à l'intérieur du monument, Bruce Lee a décidé de tricher. On apprend ainsi dans le livre Bruce Lee: A Life écrit par Matthew Polly qu'une équipe réduite a pénétré dans le Colisée avec une caméra et du matériel dissimulés dans des sacs. Ils ont pu tourner un paquet de plans pendant un laps de temps, au moment où l'affluence touristique est moins forte. Évidemment, il était impossible de mettre en boîte l'intégralité de cette longue et complexe scène dans ces conditions. Le reste a donc été tourné dans les studios de Golden Harvest et les plans ont été mélangés dans le montage final. Retrouvez la fameuse scène ci-dessous :