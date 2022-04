La Grande Vadrouille : comment s’est déroulée la sortie du film en Allemagne ?

Devenu rapidement un grand classique du cinéma français, « La Grande Vadrouille » a rassemblé des millions de spectateurs dès sa sortie dans l’Hexagone. Cependant, étant donné que la comédie se déroule dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, on ne peut que se demander ce qu’en ont également pensé les Allemands.

La Grande Vadrouille : Tea for two and two for tea

Un an après Le Corniaud (1965), Gerard Oury souhaite retravailler avec le duo Bourvil-Louis de Funès sur son nouveau projet : La Grande Vadrouille. En effet, la complicité entre les deux acteurs avait grandement participé au succès du film qui avait fait 12 millions d’entrées.

Avec l’aide de sa fille Danièle Thompson, il écrit donc un scénario loufoque se déroulant en pleine Seconde Guerre mondiale dans la France occupée. Une certaine audace mélangée à un risque, tant le contexte douloureux était encore récent à l’époque. Cependant, le réalisateur est ambitieux, lui qui avait déjà réalisé un film se déroulant sous l’Occupation avec Babette s’en va-t-en guerre.

Il reprend ainsi un ancien scénario qu’il avait abandonné et qui suivait deux sœurs jumelles qui, pendant la Guerre, sauvaient des aviateurs anglais pour les conduire en Zone Libre. Il change toutefois les personnages féminins en masculins, afin que Louis de Funès et Bourvil puissent les interpréter.

La Grande Vadrouille ©Les Films Corona

La Grande Vadrouille se déroule en 1942, lorsqu’un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent donc en parachute et sont aidés au sol par deux civils français (un chef d’orchestre et un peintre en bâtiment) qui tenteront de les mener en zone libre.

Une sortie mouvementée Outre-Rhin

Si en France, le long-métrage a attiré 17 millions de spectateurs (devenant l’un des films les plus visionnés de l’Histoire du cinéma français), sa réception fut autre en Allemagne, comme l’explique le journaliste François Danckaert dans l’article La longue histoire de La Grande Vadrouille en Allemagne (1967-2016). En effet, sa première sortie ne se fit qu’en RFA en 1967, la RDA refusant catégoriquement de diffuser le film au cinéma ou à la télévision. Distribué sous le titre « Drei Bruchpiloten in Paris », la comédie connaît quelques modifications dans sa version allemande.

Par exemple, non seulement la durée du film est réduite, mais en plus, certaines scènes sont supprimées (telle que celle au cours de laquelle Bouvet et Lefort sont déguisés en membres de la Gestapo). Surtout, le doublage allemand se révèle complexe, du fait de la trop grande liberté que s’accordent les doubleurs pour ce film. De ce fait, une séquence culte comme celle des bains turcs renonce au quiproquo des langues étrangères, ce qui élimine de facto l’humour de cette scène.

Par conséquent, les nombreuses modifications de la version allemande de La Grande Vadrouille lui offrent une réception moyenne auprès de la critique et du public, en comparaison de la France. De plus, rire du Troisième Reich et des Allemands n’était pas encore très apprécié par les Allemands eux-mêmes à cette époque.

Une ressortie plus appréciée par le public germanique

En 1974, La Grande Vadrouille ressort dans les salles de l’Allemagne de l’Ouest, avec un nouveau distributeur (Tobis qui remplace Constantin). Surfant sur le succès de Les Aventures de Rabbi Jacob qui avait triomphé à l’international, le leader du marché allemand dans ce domaine a donc décidé d’accorder une autre chance au film de Gerard Oury. Un nouveau nom (Die große Sause), un film qui garde sa durée d’origine et un doublage bien différent (et plus respectueux de la version française) : La Grande Vadrouille s’offre ainsi un relooking flambant neuf avec cette ressortie. Le succès est cette fois au rendez-vous puisque 3,3 millions de spectateurs sont cette fois au rendez-vous (contre seulement 500 000 en 1967).

Outre les changements apportés par le distributeur, il faut aussi noter que le temps a fait son chemin du côté de la société germanique. Le public est ainsi plus réceptif à l’auto-dérision, sans compter qu'une autre comédie française avant cette ressortie avait ouvert la voie : Mais où est donc passée la 7e compagnie ?. Enfin, Louis de Funès devenait également un acteur ultra-populaire et apprécié en Allemagne. Toutes les conditions furent donc réunies pour cette nouvelle sortie de La Grande Vadrouille.