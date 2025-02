La Guerre selon Charlie Wilson : l'histoire vraie derrière le film

Ce soir, Arte diffuse "La guerre selon Charlie Wilson", un film réalisé en 2007 par Mike Nichols. Porté par Tom Hanks, Julia Roberts et Philip Seymour Hoffman, le film revient sur un épisode méconnu, mais décisif de la guerre froide. L’histoire incroyable d’un député texan ayant secrètement orchestré le soutien américain aux moudjahidines afghans contre l’invasion soviétique.

Charlie Wilson, l’homme derrière la guerre secrète

Charlie Wilson, interprété par Tom Hanks, est un personnage hors norme. Député démocrate du Texas, il est célèbre dans les années 80 pour ses frasques : soirées mondaines, alcool, et fréquentation assidue des cercles de pouvoir. Mais derrière cette image de politicien excentrique se cache un stratège déterminé à lutter contre l'expansionnisme soviétique en Afghanistan.

Tout commence lorsqu'il découvre, grâce à une amie influente, Joanne Herring (campée par Julia Roberts), les atrocités commises par les forces soviétiques sur le peuple afghan. Ému par la situation, Wilson décide d’utiliser sa position stratégique au sein d’un sous-comité du Congrès pour augmenter secrètement les financements destinés à l’armement des moudjahidines.

C’est ainsi que débute l’opération Cyclone, l’une des plus grandes missions clandestines de la CIA. Avec l’aide de Gust Avrakotos (incarné par Philip Seymour Hoffman), un agent de terrain, Wilson parvient à faire passer le budget de cette opération de quelques millions de dollars à plus de 500 millions par an. Grâce à ces ressources, les moudjahidines sont équipés d’armes sophistiquées, comme les célèbres missiles sol-air Stinger, qui se révèlent décisifs pour contrer les hélicoptères soviétiques. Ce soutien militaire contribuera à forcer le retrait de l'URSS en 1989, un revers majeur dans la guerre froide.

Du livre au film : un récit fidèle mais condensé

Le film s’inspire du livre Charlie Wilson’s War: The Extraordinary Story of the Largest Covert Operation in History de George Crile, publié en 2003. Cet ouvrage, basé sur des interviews et des documents déclassifiés, révèle les coulisses de cette opération et met en lumière les interactions entre le pouvoir politique américain et les services de renseignement.

Pour donner vie à cette histoire complexe, le réalisateur Mike Nichols et le scénariste Aaron Sorkin (créateur de The West Wing) optent pour une approche qui mêle drame et satire politique. Le film conserve les grandes lignes des événements historiques, bien que certaines scènes aient été légèrement romancées. Le rôle de Joanne Herring, par exemple, est amplifié pour souligner son influence sur Wilson. Par ailleurs, les interactions entre Wilson et la CIA sont adaptées pour accentuer la dynamique entre les personnages, notamment avec l’agent Gust Avrakotos, dont les échanges avec Wilson offrent des moments mémorables à l’écran.

Si le film met en avant l'efficacité de l’opération Cyclone, il laisse également entrevoir les conséquences imprévues de ce soutien militaire. Après le départ des Soviétiques, l’Afghanistan sombre dans une guerre civile, et certaines armes fournies aux moudjahidines se retrouveront entre les mains des talibans dans les années 90.