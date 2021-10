La Haine : le comédien Saïd Taghmaoui en veut toujours à Mathieu Kassovitz

Le comédien Saïd Taghmaoui, qui incarne Saïd dans « La Haine », explique pourquoi il a toujours une dent contre Mathieu Kassovitz. L'acteur est notamment revenu sur ses rapports avec le cinéaste et sur la manière dont s'est déroulé le tournage.

La Haine : un immense classique du cinéma français

En 1995, le jeune cinéaste Mathieu Kassovitz frappe un grand coup, et s'ouvre avec fracas les portes du septième art. Accompagné des comédiens Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé, il met en scène La Haine. Aujourd'hui considéré comme le plus grand film centré sur les banlieues françaises, La Haine est un immense classique du cinéma français. Au Festival de Cannes 1995, Mathieu Kassovitz remporte le Prix de la mise en scène. Véritable phénomène lors de sa sortie, le long-métrage est nommé à 9 reprises aux César en 1996 et remporte les statuettes du meilleur film, du meilleur montage et du meilleur producteur de l'année pour Christophe Rossignon.

La Haine ©Studio Canal

26 ans plus tard, La Haine est toujours autant d'actualité, et une référence de tous les instants. Des films comme Les Misérables, Le Monde est à toi ou BAC Nord ne pourraient pas exister sans le succès de La Haine à son époque. Pourtant, une vieille histoire entache le triomphe du film depuis maintenant plus de deux décennies. Et cette ombre sur un succès phénoménal vient du comédien Saïd Taghmaoui, qui a une dent contre le réalisateur Mathieu Kassovitz.

Saïd Taghmaoui demande davantage de reconnaissance

Récemment interviewé au micro de la chaîne YouTube Oui Hustle, pour parler de son livre De La Haine à Hollywood, et plus largement de l'ensemble de sa carrière, Saïd Taghmaoui est revenu sur le sujet La Haine. L'acteur, qui fait parti du trio des protagonistes principaux du récit, veut se faire entendre, et aimerait davantage de reconnaissance. Il raconte qu'il n'a pas vraiment gardé de bonnes relations avec Mathieu Kassovitz, et que c'est surtout en partie à cause de ce dernier. Une vieille rancœur, qui n'a jamais été réglée, perdure entre les deux hommes.

En effet, Saïd Taghmaoui explique avoir énormément apporté au succès de La Haine, mais que Mathieu Kassovitz tire la couverture à lui depuis plus de 25 ans. Au-delà de sa participation comme acteur, Saïd Taghmaoui affirme avoir écrit une grande partie des dialogues, en s'inspirant de sa propre expérience dans les cités. Il précise que pratiquement la moitié des dialogues sont issus de sa propre création. Alors qu'il a lui-même grandi en banlieue, Saïd Taghmaoui déclare ainsi que « les dialogues parmi les plus cultes et les plus mémorables, ils sortent de ma vie ». Saïd Taghmaoui insiste, il a offert un « apport considérable » au scénario d'origine. Le comédien raconte que la première version de Kassovitz était à des années-lumière du rendu final, et qu'il a lui-même amélioré le récit et les dialogues, en y ajoutant énormément de naturel.

La Haine ©Studio Canal

Aujourd'hui, Saïd Taghmaoui n'a plus aucun contact avec Mathieu Kassovitz et ne cache pas son ressentiment à l'égard de son ancien collègue. Il regrette notamment que ce dernier ne l'ait pas crédité comme scénariste ou dialoguiste au générique de La Haine :

Tu aurais pu quand même nous citer sur les dialogues, on a quand même écrit la moitié. C’est mon film aussi, que tu le veuilles ou non, c’est mon film. Je suis un des héros de ce film et j’ai participé à l’écriture, à la création de ce truc et tu ne vas pas m’enlever ma part !

Une histoire d'argent ?

Mais Saïd Taghmaoui ne s'arrête pas là. Il pointe du doigt également un problème de reconnaissance financière. L'acteur est revenu sur la fête d'anniversaire des 25 ans du film organisée l'année dernière au Palais de Tokyo pour accompagner une exposition inédite de l’École Kourtrajmé. Saïd Taghmaoui révèle qu'il n'a même pas été convié à l'événement, au même titre que Hubert Koundé, qui incarnait le troisième protagoniste du film (en plus de Vincent Cassel et Saïd Taghmaoui). Puis, Saïd Taghmaoui s'est étendu sur la question de l'argent et des royalties de cet anniversaire.

Il est parti où tout cet argent ? Pourquoi vous n'en donnez pas un peu à Hubert ? C'est une mascarade. Il n'y a que Mathieu qui gagne de l'argent, c'est son fond de commerce.

La Haine ©Studio Canal

Hubert Koundé ne s'est pas étendu sur la question. Malgré cette distance entre Saïd Taghmaoui et Mathieu Kassovitz, le comédien dit garder de bons souvenirs du tournage de La Haine. Et puis, celui-ci n'a pas eu besoin de Mathieu Kassovitz pour gérer sa carrière. L'air de rien, Saïd Taghmaoui est absolument partout, et même dans des productions internationales. Dernièrement, ses fans ont pu le voir dans John Wick : Parabellum, Wonder Woman ou encore Infiltrator. Prochainement, il sera au casting de la saison 2 de Validé, attendue le 11 octobre prochain sur Canal+. Ou comment rebondir avec brio après un succès comme La Haine !