Là-Haut : combien y a-t-il de ballons sur la maison de Carl ?

En 2009, le duo Pete Docter et Bob Peterson réalise tout simplement l'un des meilleurs films de toute l'histoire de Pixar : "Là-Haut". Une histoire brillante, extrêmement touchante, qui voit le vieux Carl s'envoler avec sa maison. Mais au fait, combien y-a-t-il de ballons pour que sa demeure s'envole ?

Là-haut : la masterclass de Pixar

C'est tout simplement l'un des meilleurs films de toute l'histoire de Pixar. En 2009 Pete Docter et Bob Peterson signent Là-Haut. Le récit suit Carl Fredricksen qui, au crépuscule de sa vie, aimerait réaliser ses rêves les plus fous. Il décide alors d'attacher des ballons sur sa maison, et de partir en voyage avec cette montgolfière improvisée.

Là-Haut est rapidement devenu une référence absolue du genre et une œuvre extrêmement appréciée de fans. Le long-métrage est même nommé à 5 reprises aux Oscars (dont la catégorie Meilleur film, fait assez rare pour un film d'animation) et est reparti avec deux statuettes : Meilleur film d'animation et Meilleur musique. Au box-office, Là-Haut a amassé plus de 735 millions de dollars de recettes pour un budget de 175 millions. Sacré score !

Combien y a-t-il de ballons à l'écran ?

Ce sont les deux grandes questions qui entourent Là-Haut. Combien de ballons faudrait-il dans la vraie vie pour faire décoller une maison ? Et combien de ballons les animateurs de Pixar ont-ils modélisés ? Selon IMDb, la maison de Carl mesure approximativement 150m² et pèse à peu près 55 tonnes. Si le ballon d'hélium moyen peut transporter 4,63 grammes, il faudrait globalement 12 658 392 ballons pour soulever la maison du sol.

Si le film donne l'impression qu'il y a plusieurs millions de ballons accrochés sur la maison de Carl, les animateurs en ont modélisé beaucoup moins. Toujours d'après IMDb, le nombre de ballons au dessus de la maison de Carl s'élève à 20 622 unités. Juste assez pour soulever 84 kilogrammes.

Cela reste cependant un travail de titan puisque les animateurs ont créé chaque ballon un par un. Ils ont en effet modélisé chaque couleur, chaque ombre, chaque position un par un, 20 622 fois de suite. Incroyable !

Depuis, certains fans ont tenté de recréer l'expérience de Là-Haut dans le monde réel. Par exemple, un canadien s'est amusé à rejouer la scène du décollage au dessus de la petite ville de Calgary. Il s'est en effet envolé sur sa chaise, porté par une centaine de ballons. Mais les choses ont légèrement mal tourné.

L'individu s'est envolé trop haut, est passé trop près d'un avion et s'est échoué dans une zone industrielle avant d'être arrêté par la police. Il a dû payer une somme de 3 000$ d'amende pour mise en danger d’autrui.