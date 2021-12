La La Land : découvrez les secrets de l’incroyable scène d’ouverture du film

Acteurs, mise en scène, réalisation, musique, chorégraphies… Il n’y a pas un seul domaine dans lequel « La La Land » a oublié d’être salué, à sa sortie en 2016. Le chef d’œuvre de Damien Chazelle compte un bon nombre de séquences cultes. Notamment sa scène d’ouverture en pleine autoroute qui a suscité un vrai casse-tête pour la préparer.

La La Land : en avant la musique !

Damien Chazelle est un obsessionnel de la musique. Cela s’est d’ailleurs vu lors de la sortie de son premier film, Whiplash. Fan de jazz et des comédies musicales françaises de Jacques Demy (Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort), le réalisateur franco-américain décide d’allier ses deux passions dans un long-métrage nommé La La Land. Pour l’occasion, il réunit même un duo de stars qui ne cesse de collaborer ces dernières années : Ryan Gosling et Emma Stone.

La La Land suit deux destinées totalement opposées, en plein cœur de Los Angeles. D’un côté, il y a Mia, une actrice en devenir qui rêve de devenir une star entre deux services café et des auditions ratées. De l’autre, il y a Sebastian, un jazzman qui accumule les boulots de pianiste dans des clubs miteux pour pouvoir vivre. Dans l’immense ville californienne, ces deux destins finissent par se croiser un beau jour. C’est le début d’une incroyable histoire entre eux.

La La Land ©Summit Entertainment

La La Land est un immense succès commercial (448 millions de dollars de recettes, pour un budget de 30 millions), critique (7 Golden Globes remportés, 14 nominations aux Oscars pour 6 récompenses) et populaire (on ne compte plus les reprises de certaines séquences, les parodies ou autres détournements).

Un plan-séquence culte

Le secret du succès de La La Land réside probablement dans sa séquence d’ouverture impressionnante qui donne le ton au reste du film. En effet, alors que les personnages principaux se trouvent dans un embouteillage monstre d’un autopont de Los Angeles, des danseurs mettent le feu à l’autoroute dans une incroyable chorégraphie sur le titre Another Day of Sun.

Damien Chazelle a déclaré à Entertainment Weekly qu’il s’était inspiré de son propre vécu pour tourner cette séquence :

La scène vient du fait que, vivant à Los Angeles, je suis tout le temps dans les bouchons à me demander si je veux, soit me tirer une balle, soit danser.

Pour monter cette scène en un faux-plan séquence de 6 minutes, le réalisateur de La La Land et son équipe ont coupé la scène en plusieurs plans : une première coupe à 3mn et une seconde à 4 min 45. Lorsque ces coupes sont assemblées, on croirait alors qu’il s’agit d’un seul et unique plan.

Comme le confie d’ailleurs le chef opérateur Linus Sandgren à Indiewire, il a fallu ajuster certains éléments sur le plateau :

C’était un casse-tête technique. On a gardé les mouvements de base, mais on a dû à certains moments nous retrouver derrière les danseurs plutôt que devant.

Pour cette scène qui a nécessité six mois de préparation, Damien Chazelle a fait les répétitions dans un parking, filmées avec un iPhone ! Par la suite, il obtint l’autorisation de fermer une rampe d'accès à l'échangeur qui reliait les autoroutes 105 et 110 de Los Angeles. Mais seulement pour deux jours ! Il fallait donc être très réactif. Et ce malgré les obstacles, comme le précise Sandgren:

L'élévation de la rampe a rendu les choses plus difficiles, que sur un terrain plat. Il y avait aussi une bande médiane en béton qui rendait le passage difficile.

Au final, malgré les difficultés, le résultat final parle de lui-même.