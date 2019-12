La Légende de Cocaïne Island : Will Ferrell s’attaque au remake du documentaire

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

L’origine de l’histoire se trouve dans la crise de 2008, qui a ruiné Rodney Hyden. Sans ressources ni expérience correspondante, celui-ci se met en tête de découvrir un stock de cocaïne présumé enfoui sur une île des Caraïbes. D’abord raconté dans le documentaire « La légende de Cocaïne Island », cette histoire va devenir un film, produit et interprété par Will Ferrell.

À l’origine, il y a un documentaire sur un américain, ruiné par la crise de 2008 et parti à la recherche d’un soi-disant stock de cocaïne, estimé à 2 millions de dollars et enfoui sur l’île de Culebra, dans les Caraïbes. L’homme, Rodney Hyden, sera finalement arrêté et condamné à la suite d’une manipulation de policiers infiltrés. Le documentaire La Légende de Cocaïne Island, réalisé par Theo Love, a été projeté une première fois au Festival de Tribeca en 2018. Netflix a acquis les droits de distribution et le diffuse depuis le 29 mars 2019.

La Légende de Cocaïne Island : du documentaire au film

Projet d’une configuration plutôt rare, Deadline a révélé que l‘acteur et producteur Will Ferrell, figure majeure de la comédie américaine, allait produire et jouer dans un remake du documentaire en film. Il devrait logiquement jouer le rôle de Rodney Hyden, celui qui, sans expérience aucune du trafic de drogues, s’est entouré d’une équipe de bras cassés pour tenter de parvenir à ses fins. Du pain bénit pour Will Ferrell, qui s’est fait une spécialité d’incarner des personnages imbéciles et/ou en parfaite incapacité de monter les projets dont ils rêvent (En taule : mode d’emploi, Vegas academy, Casa de mi Padre, etc.) Cocaïne et Will Ferrell dans le même projet, on ne peut s’empêcher de penser qu’il nous prépare peut-être sa propre version de Scarface !

Il produira le film avec Jessica Elbaum de la société de production Gloria Sanchez et David Permut. Le réalisateur du documentaire, Theo Love, sera lui à la production exécutive du film. On peut d’ores et déjà s’attendre à du classique Will Ferrell, et cette histoire pourrait donner une comédie très drôle. Pour le reste de son actualité, Will Ferrell vient de terminer pour Netflix la comédie Eurovision et sera aussi en 2020 à l’affiche de Downhill avec Julia Louis-Dreyfus.