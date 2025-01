La Liste de Schindler : pourquoi y a-t-il une petite fille en rouge dans le film ?

Ce soir, France 3 diffuse "La Liste de Schindler", le chef-d'œuvre de Steven Spielberg sorti en 1993. Récompensé par sept Oscars, ce film poignant relate l'histoire d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui sauva plus de mille Juifs de l'Holocauste. Parmi les nombreuses scènes marquantes du film, celle de la petite fille en manteau rouge est l’une des plus emblématiques. Ce choix visuel, unique dans un film en noir et blanc, recèle une signification profonde et symbolique qui a marqué des générations de spectateurs.

Un symbole fort de l’innocence et de l’horreur Dans un film majoritairement en noir et blanc, la décision de Steven Spielberg d'introduire la couleur rouge sur le manteau d'une petite fille n'est pas anodine. Cette enfant, aperçue lors de la liquidation du ghetto de Cracovie, incarne l'innocence au milieu du chaos et de la barbarie. Son manteau rouge attire l'attention d'Oskar Schindler, interprété par Liam Neeson, et symbolise le moment où il prend pleinement conscience de l'horreur de l'Holocauste. Spielberg explique que cette petite fille représente le fait que la Shoah s’est déroulée dans un monde qui connaissait son existence et qui, pourtant, n’a rien fait pour l’empêcher. Personne n’a bombardé les chemins de fer allemands sur lesquels passaient les convois pour les camps. Personne n’a bombardé les crématoriums. Elle est évidente, désignée par son manteau rouge à l’attention de tous, et pourtant personne ne semble la remarquer, elle avance dans l’indifférence générale. Une figure inspirée de la réalité La petite fille en rouge est inspirée d’une histoire vraie, celle de Roma Ligocka, une survivante de l'Holocauste. Contrairement au personnage du film, Roma a survécu aux persécutions nazies et a raconté son histoire dans un livre autobiographique, La petite fille au manteau rouge, publié en 2002. En regardant le film de Spielberg, elle a été bouleversée de se reconnaître dans ce personnage, qui lui a fait revivre ainsi les traumatismes de son enfance passée à se cacher dans le ghetto de Cracovie. Dans La Liste de Schindler, la petite fille en rouge est incarnée par Oliwia Dąbrowska, qui n’avait que trois ans au moment du tournage. Spielberg lui avait demandé de ne jamais regarder le film avant d’être adulte, estimant qu’il était trop difficile pour une enfant. Plus tard, Oliwia a confié avoir été profondément bouleversée en voyant les scènes, en comprenant l'impact historique de son rôle. Cet élément visuel a également une signification narrative forte, puisque plus tard dans le film, Schindler aperçoit à nouveau le manteau rouge sur un cadavre, accentuant la brutalité du destin de ceux qu'il n'a pas pu sauver. Ce choix cinématographique poignant symbolise la perte irrémédiable de l'innocence et la prise de conscience d’un homme face à l’horreur du génocide.