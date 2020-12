La Liste de Schindler : Robin Williams a eu un rôle crucial sur le tournage

"La Liste de Schindler" de Steven Spielberg compte parmi les plus grands chefs-d'œuvre du septième art. Son histoire, basée sur la vraie vie d'Oskar Schindler, a bouleversé des millions de spectateurs. Le tournage n'a pas été simple pour Steven Spielberg qui a pu compter sur l'aide de son ami, Robin Williams.

La Liste de Schindler : Spielberg au sommet

Sorti sur les écrans français en mars 1994, La Liste de Schindler est le 17e long-métrage de Steven Spielberg. Le film lui vaut son premier Oscar du meilleur réalisateur, et le seul Oscar du meilleur film de sa carrière.

Il est basé sur le roman éponyme de Thomas Keneally publié en 1982, lui-même adapté de la vie d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a, pendant la Seconde Guerre mondiale, réussit à sauver des camps de la mort entre 1100 et 1200 Juifs en les faisant travailler dans ses fabriques d'émail et de munitions. Pour ce geste, il a été honoré du titre de "Juste parmi les nations" en 1967. Dans le film, il est interprété par Liam Neeson (qui a été nommé aux Oscars pour ce rôle, mais n'a pas gagné).

Filmé en grande partie en noir et blanc (sauf pour une scène clé qui a bouleversé les spectateurs), La Liste de Schindler est classé huitième parmi les 100 meilleurs films de tous les temps de l'American Film Institute et se classe à la sixième position des films les mieux notés de tous les temps sur IMDB. Un succès public et critique qui a rapporté 322 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 22 millions.

Une aide inattendue sur le tournage

La Liste de Schindler est un film dur à regarder, et il a également été dur à filmer, en particulier pour Steven Spielberg, très impliqué dans le devoir du travail de mémoire autour de la Shoah (après le film, il fonde d'ailleurs la Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, qui recueille les témoignages de tous les survivants de la Shoah, et les diffuse aux plus jeunes, dans le but d'éviter un nouveau génocide). Compte tenu de l'importance du sujet, il a d'ailleurs refusé d'être payé pour ce film.

Pour tenir moralement sur le tournage, Steven Spielberg a pu compter sur son ami Robin Williams, qu'il avait dirigé deux années auparavant dans Hook ou la revanche du Capitaine Crochet.

Steven Spielberg et Robin Williams, sur le tournage de Hook © George Taylor, CineWeekly

En effet, l'acteur alors en plein tournage d'Aladdin, appelait le réalisateur une fois par semaine pour l'aider à tenir le coup, et le faisait rire. En 2018, lors du panel consacré au film au festival de Tribeca, Spielberg avait déclaré :

Robin savait ce que je traversais (...) il m'appelait une fois par semaine, et pendant 15 minutes il me faisait un sketch au téléphone. Je rigolais à gorge déployée... Et il raccrochait toujours au moment où je rigolais le plus fort.

Les acteurs du film, quant à eux, décompressaient comme ils le pouvaient sur le tournage et, toujours d'après les confessions de Spielberg, regardaient des sketches de Saturday Night Live après les prises.